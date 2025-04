CSI frustra tentativa de furto a residência

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Na última quinta-feira (24), uma ação integrada entre o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos e a Polícia Militar frustrou uma tentativa de furto a uma residência no município. A operação teve início após um alerta emitido pelo Centro de Operações Integradas (COI) de Jacareí, que identificou um veículo envolvido em um furto ocorrido naquela cidade, deslocando-se em direção a São José dos Campos.

Com base nas informações recebidas, o CSI iniciou o videomonitoramento e localizou o veículo suspeito circulando pela Rua Bananal, em São José dos Campos.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas imediatamente e realizaram a abordagem no momento em que os suspeitos se preparavam para cometer um novo furto. Durante a ação, os policiais interceptaram os indivíduos e encontraram no interior do veículo diversos produtos eletrônicos e pertences furtados durante a manhã na cidade vizinha.

Os suspeitos, o automóvel e os itens subtraídos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas judiciais cabíveis.

Resultados

Com ações rápidas, detecções precisas e uma resposta eficiente, o CSI se consolida como peça-chave na redução dos índices criminais da cidade, reforçando o compromisso da Prefeitura com a segurança e o bem-estar da população.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão