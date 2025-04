Ceará x Palmeiras, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

O jogo entre Ceará x Palmeiras marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje ttem Ceará ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Palmeiras

Noticias do Ceará

Ceará x Palmeiras: Onde Assistir e Tudo Sobre o Jogo da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, Ceará e Palmeiras se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h30 (horário de Brasília), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo marca o reencontro de duas grandes torcidas em um confronto de alto nível técnico, com transmissão ao vivo e exclusiva pelo Prime Video.

Paysandu x Bahia, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

Novorizontino x Corinthians, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

Ceará: embalado e confiante no Castelão

O Ceará chega motivado para o confronto após um empate com o São Paulo pelo Brasileirão, mostrando bom desempenho ofensivo e organização sob o comando do técnico Léo Condé. O atacante Pedro Henrique, autor de um belo gol de cobertura no último jogo, é uma das esperanças da torcida alvinegra para sair em vantagem na partida de ida.

Na Copa do Brasil, o Vozão pretende usar a força da torcida no Castelão como trunfo para superar um adversário de peso e seguir vivo rumo às oitavas de final.

Palmeiras: estreia na competição mirando o penta

O Palmeiras faz sua estreia na edição 2025 da Copa do Brasil com o objetivo de conquistar seu quinto título (já venceu em 1998, 2012, 2015 e 2020). Após uma campanha impecável na Libertadores, o time de Abel Ferreira quer reencontrar a boa fase também no cenário nacional após tropeço diante do Bahia no Brasileirão.

Mesmo fora de casa, o Verdão conta com nomes como Endrick, Raphael Veiga e Gustavo Gómez para buscar um bom resultado antes da decisão no Allianz Parque, marcada para o dia 22 de maio.

CSA x Grêmio, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2237 DE HOJE TERÇA (29/04)

Arbitragem confirmada

A arbitragem do jogo ficará a cargo do pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior e Eduardo Gonçalves da Cruz. No VAR, o mineiro Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira comandará as decisões com suporte da equipe de vídeo.

Onde assistir Ceará x Palmeiras ao vivo

O jogo será transmitido com exclusividade para todo o Brasil pelo Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. O acesso pode ser feito por celular, computador, Smart TV, consoles e outros dispositivos com conexão à internet. Basta estar com a assinatura ativa para acompanhar a partida em tempo real.

Conclusão

O confronto entre Ceará e Palmeiras promete ser eletrizante, com dois times buscando vantagem no primeiro duelo do mata-mata. Enquanto o Vozão aposta na força do Castelão, o Verdão quer mostrar porque é considerado um dos grandes favoritos ao título da Copa do Brasil 2025.

Tags: Ceará x Palmeiras, Copa do Brasil 2025, onde assistir Ceará x Palmeiras, Prime Video, jogo ao vivo, futebol hoje, escalações Ceará, escalações Palmeiras.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net