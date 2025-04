Avaliação de densidade larvária em maio visa combater a dengue

Lucas Brito





Dentro das estratégias para enfrentar a dengue, a Prefeitura de São José dos Campos realiza em maio a ADL (Avaliação de Densidade Larvária) do segundo trimestre. Durante o próximo mês, as equipes vão circular pelas 42 áreas urbanas do município para identificar os níveis de infestação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

Em cada um dos 3.166 quarteirões será trabalhado o número de imóveis necessários para atingir a amostragem sorteada. Para essa atividade, são excluídos os que estão abandonados (desabitados, em demolição, construção ou à venda), terrenos baldios, praças e áreas verdes.

Na primeira semana, no feriado prolongado de quinta-feira (1º) a sábado (3) serão visitados bairros das regiões oeste (Jardim Cassiano Ricardo, Jardim das Indústrias, Jardim Alvorada, Limoeiro e Pôr do Sol) e centro (Jardim Apolo e vilas Igualdade, 9 de Julho, Ady Anna, Paulo Setúbal, Higienópolis e Ema). As próximas avaliações serão de segunda a sexta-feira, com a programação prevista para ser concluída no dia 23.

Com base nos dados obtidos nas avaliações, a Prefeitura define as melhores formas de combate às doenças no próximo período. Por exemplo, pode-se redirecionar e intensificar algumas medidas ou alterar as estratégias de controle do mosquito da dengue adotadas no município.



