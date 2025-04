ASSISTIR São Paulo x Bahia AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (29/04); COM IMAGENS

O jogo entre São Paulo x Bahia pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (28) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

São Paulo Futebol Clube Sub-17 São Paulo x Bahia

Acompanhe aqui os resultados, próximos jogos, tabela e notícias sobre o São Paulo U17. Confira todas as atualizações dos torneios em que o Tricolor Sub-17 está disputando!

Últimos Resultados

Copa do Brasil Sub-17

Bahia U17 4 x 4 São Paulo U17 – Empate 15/04: São Paulo U17 3 x 0 Sport U17 – Vitória

Sport U17 0 x 0 São Paulo U17 – Empate 25/03: São Paulo U17 3 x 2 Athletico-PR U17 – Vitória

Athletico-PR U17 0 x 1 São Paulo U17 – Vitória 11/03: São Paulo U17 6 x 2 Ismailly-MS U17 – Vitória

Brasileirão Sub-17

28/08/2024: Fortaleza U17 1 x 1 São Paulo U17 – Empate

São Paulo U17 0 x 1 Palmeiras U17 – Derrota 13/08/2024: Internacional U17 0 x 3 São Paulo U17 – Vitória

Próximos Jogos

29/04, 16h00 (Brasília): São Paulo x Bahia U17 – Copa do Brasil Sub-17

Transferências

Últimas movimentações no elenco do São Paulo U17:

31/03/2025: Brenno Junqueira – Assinatura de contrato profissional

Brenno Junqueira – Assinatura de contrato profissional 23/03/2025: Tiago – Assinatura de contrato profissional

Tiago – Assinatura de contrato profissional 30/01/2022: Igor Morais – Transferido para o Anápolis

Informações Extras

A página de placares ao vivo do São Paulo no Flashscore.com.br oferece dados atualizados sobre:

Resultados e classificação

Atualizações de transferências

Escalações e técnicos

Resumos de partidas

Estatísticas detalhadas (posse de bola, chutes, faltas, escanteios e mais)

Comparação de odds para apostas

Narração ao vivo para as principais competições

