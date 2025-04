37º “Mutirão de Empregos Sorocaba” reúne 2,8 mil vagas de trabalho – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (29), a 37ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba”, que reuniu 2,8 mil vagas de trabalho. O evento aconteceu no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado no Jardim Santa Cecília, Zona Norte da cidade.

O Mutirão de Empregos Sorocaba é realizado mensalmente pelas secretarias de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e de Desenvolvimento Econômico (Sede), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação (Secom).

Para o prefeito Rodrigo Manga, é uma alegria muito grande estar presente em mais uma edição do ‘Mutirão de Empregos Sorocaba’. “Cumprimento a todos aqui presentes e aqueles que trabalharam para que esse evento acontecesse. Vocês são privilegiados por estar aqui, em um local repleto de oportunidades de empregos, seja em indústria, comércio e serviço. Não perca a oportunidade que bateu a sua porta neste momento, fazendo o melhor de você, pois será agraciado com uma excelente vida profissional”, disse o chefe do Poder Executivo.

Essa edição especial do mutirão reuniu 60 empresas e agências de recrutamento e seleção, com seus proprietários e responsáveis pelo setor de Recursos Humanos, para recrutamento e seleção, entre elas, a JCB e a Cacau Show. No local, 1.360 pessoas foram atendidas. Além disso, a Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios (Uniten) participou com a oferta de cursos de qualificação.

Para o secretário da Sede, Bruno Santana, iniciativas como o Mutirão de Empregos, auxiliam na empregabilidade sorocabana, reunindo, em um só lugar, milhares de vagas de trabalho. “A empregabilidade é a arte de abençoar vidas. Para tanto, nesta edição, temos cerca de 70 empresas selecionando não só para Sorocaba, mas para cidades das redondezas, esperando por vocês, que são capazes de fazer a diferença na sua carreira profissional”, relata.

A 37ª edição do mutirão contou com a participação do vereador da cidade do Guarujá (SP), Wagner dos Santos, e representantes da cidade de Hortolândia (SP), sendo eles o assessor da secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Marcos Molina; e da diretora do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia, Teresa Santos. O intuito é levar a ideia do projeto para as respectivas cidades.

Já o secretário da Sert, Péricles Régis, comenta sobre o evento e as cerca de três mil vagas à disposição da população durante o evento. “Hoje também trouxemos o Sine Municipal de Sorocaba com centenas de vagas de trabalho, além de mais de 60 vagas remanescentes dos cursos de qualificação profissional da Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios (Uniten). Desejo a todos boa sorte e contem sempre com os serviços da Sert”, disse.

O operador de empilhadeira Thiago Donizetti Paes tem 43 anos e participou da nova edição do Mutirão de Empregos a procura de uma vaga de trabalho. “Fui encaminhado para fazer entrevista amanhã, às 9h, para a vaga de operador de pontes rolantes. Desejo sorte a todos que estão aqui presentes e que consigam uma vaga do mercado de trabalho”, ressalta.

Há seis meses fora do mercado de trabalho, Elias Moreira, de 32 anos, participou do Mutirão de Empregos. Ele passou pelo guichê do Sine Municipal de Sorocaba e foi encaminhado para uma vaga de técnico em Redes de Computadores em uma clínica da cidade. “Essa é a segunda vez que participo deste programa municipal e o atendimento é muito rápido. Além disso, com esse programa, temos uma maior percepção do que o mercado procura.”

O evento contou, ainda, com a presença do secretário de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; do presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Tadeu Cancellara; mais o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno. Representando o Poder Legislativo, esteve presente o presidente da Câmara Municipal, vereador Luís Santos.