Thiago Carpini recusa proposta do Vasco após demissão de Fábio Carille

Após a demissão de Fábio Carille no último domingo (27), o Vasco da Gama se movimentou rapidamente em busca de um novo comandante para a sequência da temporada. Um dos nomes sondados pela diretoria cruzmaltina foi o de Thiago Carpini, atual técnico do Vitória. No entanto, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (28), Carpini recusou a investida do clube carioca.

A diretoria do Vasco entrou em contato com Carpini ainda no sábado (26), antecipando o cenário que culminaria na saída de Carille. O treinador do Vitória, porém, optou por permanecer no clube baiano, onde vem realizando um trabalho de recuperação na Série A. A decisão de Carpini foi baseada em fatores como a confiança no projeto do Vitória, a estabilidade que possui atualmente no cargo e a convicção de que ainda pode alcançar objetivos importantes na temporada com o Leão.

O momento no Vasco é de pressão. Com resultados ruins e cobranças intensas da torcida, o clube vê a necessidade de uma reestruturação rápida no departamento de futebol para evitar maiores prejuízos no Campeonato Brasileiro. A negativa de Carpini obriga a diretoria cruzmaltina a seguir em busca de alternativas no mercado.

Internamente, o nome mais forte no momento é o de Fernando Diniz, que está livre após passagem pelo Cruzeiro. Diniz, inclusive, já tem reunião prevista com o presidente Pedrinho para a próxima quarta-feira (30), podendo se tornar o novo treinador do Vasco.

Brasília x São Paulo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (28/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

União Corinthians x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (28/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

Enquanto isso, Thiago Carpini permanece focado no Vitória, onde tenta dar continuidade ao bom momento vivido pela equipe, que busca se firmar na primeira divisão após o acesso conquistado no ano passado.

A torcida vascaína, por sua vez, aguarda ansiosamente por um desfecho positivo na escolha do novo técnico, que terá a difícil missão de recolocar o Gigante da Colina nos trilhos em 2025.

Vasco Entra em Contato com Thiago Carpini, Técnico do Vitória, Afirma Jornalista

Vasco x SÃO JOSÉ ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (28/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL

Data da reunião entre Pedrinho e Fernando Diniz é revelada e treinador pode ser anunciado em breve

Domingo, 27 de abril de 2025 – 22:29

O Vasco da Gama, em meio à turbulência gerada pela demissão de Fábio Carille, já iniciou as tratativas para contratar um novo comandante. Segundo informações divulgadas pelo jornalista José Eduardo, do BNews, o clube carioca entrou em contato com Thiago Carpini, atual técnico do Vitória, já no último sábado.

De acordo com o jornalista, o treinador está avaliando a proposta do Vasco e a situação do clube, que atravessa um momento delicado após a saída de Carille e a derrota para o Cruzeiro. A busca por um novo técnico está em andamento, e Carpini é um dos nomes na mira da diretoria cruzmaltina.

A situação do treinador do Vitória chama atenção, já que ele tem feito um bom trabalho no time baiano, sendo um nome cada vez mais valorizado no cenário nacional. Resta saber se o comandante irá aceitar a proposta e assumir o desafio de levar o Vasco a novos rumos em sua temporada.

O futuro de Thiago Carpini será acompanhado de perto pelos torcedores de ambas as equipes, com o Vasco buscando um novo líder para comandar a equipe nos desafios que se aproximam, enquanto Carpini analisa as possibilidades de sua carreira.

Este contato revela o interesse do Vasco em reforçar seu comando técnico com um profissional que tem se destacado nas divisões do futebol brasileiro. Mais detalhes sobre a possível negociação devem surgir nos próximos dias.

Fique ligado para mais atualizações.

Se precisar de ajustes ou mais informações, estou à disposição!

Por Redação — 27/04/2025, 21h56

A demissão de Fábio Carille foi oficializada na noite deste domingo (27), logo após a derrota do Vasco para o Cruzeiro por 1 a 0, em Uberlândia, pela sexta rodada do Brasileirão. Com a saída do treinador, o nome de Fernando Diniz surge com força como principal alvo da diretoria cruzmaltina para assumir o comando da equipe.

Segundo informações da Rádio Itatiaia, Diniz é o favorito do presidente Pedrinho, que já havia manifestado publicamente admiração pelo trabalho do técnico. Nos bastidores de São Januário, o nome de Diniz vinha ganhando força há alguns dias.

A diretoria de futebol, em consenso, pretende abrir conversas formais com Fernando Diniz nos próximos dias. No entanto, ainda não se sabe se o treinador está disposto a assumir um novo clube neste momento. As tratativas devem começar em breve.

Enquanto a negociação avança, o coordenador de futebol Felipe, o “Maestro”, assume interinamente o comando da equipe. Felipe já havia exercido a função nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado, após a saída de Rafael Paiva, e também é um entusiasta do estilo de jogo de Diniz.

O Vasco tem pressa para definir seu novo técnico. Na quinta-feira (1º), o time enfrenta o Operário-PR em Ponta Grossa, pela terceira fase da Copa do Brasil, e a diretoria deseja contar com o novo treinador já neste jogo — ainda que, inicialmente, apenas nos bastidores. Além disso, a equipe também luta por classificação na Copa Sul-Americana, onde ocupa a vice-liderança do grupo, atrás do Lanús.

A passagem de Carille pelo Vasco foi breve e marcada por críticas internas, principalmente em relação à postura da equipe em campo. A avaliação é de que o time não apresentou grandes atuações sob seu comando. Carille dirigiu o Cruzmaltino em 21 partidas, conquistando nove vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Caso aceite o convite, esta será a segunda passagem de Fernando Diniz pelo Vasco. Na anterior, ele comandou o time em 12 partidas, com quatro vitórias.

ídolo assume o time e favorito para o cargo definitivo já está definido! Fernando Diniz

Horas depois da demissão de Fábio Carille, o Vasco já tem técnico definido para comandar a equipe no próximo compromisso. E a solução veio de dentro: o coordenador de futebol Felipe, o “Maestro”, será o treinador interino no duelo contra o Operário-PR, válido pela sétima rodada do Brasileirão.

A decisão foi anunciada pelo presidente Pedrinho em coletiva realizada no Parque do Sabiá, logo após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro em Uberlândia.

— Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha — declarou Pedrinho.

Enquanto Felipe assume a equipe para o próximo jogo, o Vasco já se movimenta para contratar um novo treinador definitivo. O favorito da diretoria é Fernando Diniz, que atualmente está livre no mercado e já iniciou conversas preliminares com o clube.

Felipe comandará o time na partida contra o Operário-PR, mas o Vasco pretende resolver rapidamente a situação do comando técnico para dar estabilidade ao elenco na sequência da competição.

A expectativa é de que o novo treinador seja anunciado oficialmente ainda nesta semana.

Quer que eu também monte uma versão com um título ainda mais chamativo, estilo manchete de portal esportivo?

Surpresa no Vasco: novo técnico para o jogo contra o Operário-PR é anunciado!

Poucas horas após a demissão de Fábio Carille, o Vasco já tem um novo comandante para a próxima partida. E a escolha surpreendeu a torcida: Felipe, o “Maestro”, ídolo do clube e atual coordenador de futebol, assumirá o time interinamente para o jogo contra o Operário-PR, pela sétima rodada do Brasileirão.

A decisão foi anunciada pelo presidente Pedrinho durante a coletiva realizada no Parque do Sabiá, logo após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro em Uberlândia.

— Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha — declarou Pedrinho.

Felipe, que vinha trabalhando nos bastidores na montagem do elenco, agora terá a missão de reorganizar o time para buscar a recuperação no campeonato. Apesar de assumir de forma interina, a expectativa é que o clube defina nos próximos dias um novo nome definitivo para o cargo, com Fernando Diniz sendo o favorito da diretoria.

O Vasco precisa vencer para espantar a crise e dar novo ânimo à torcida, e a aposta no ídolo como técnico provisório traz esperança para a sequência do Brasileirão.

Quer também que eu faça uma versão para postagem em redes sociais ou uma chamada mais curta para usar em site?

Fábio Carille demitido do Vasco após derrota para o Cruzeiro, Novo treinador é definido

O Vasco decidiu pela demissão do técnico Fábio Carille na noite deste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Brasileirão.

A confirmação foi feita pelo presidente Pedrinho em entrevista coletiva, logo após o encerramento da partida. Em sua fala, Pedrinho assumiu a responsabilidade pelo momento vivido pelo clube.

— Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille — declarou o presidente.

Essa foi a terceira derrota consecutiva do Vasco jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, o que aumentou a pressão sobre o treinador e culminou na decisão da diretoria.

Felipe, ídolo do clube e atual membro da comissão técnica, assumirá o comando interinamente. Enquanto isso, a diretoria já trabalha nos bastidores para definir o novo comandante. O nome mais cotado é o de Fernando Diniz, que recentemente deixou o Fluminense e é visto como o favorito para assumir o projeto vascaíno.

O Vasco volta a campo no próximo fim de semana e espera anunciar o novo treinador antes da próxima rodada, buscando reverter o mau momento e reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão.

Quer também que eu crie uma versão mais curta para redes sociais, tipo manchete + resumo rápido?

Domingo, 27 de abril de 2025 – 21h25 (horário de Brasília)

A trajetória de Fábio Carille no Vasco da Gama chegou ao fim neste domingo. Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, em Uberlândia, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria cruz-maltina decidiu encerrar o trabalho do treinador.

O resultado negativo foi decisivo para a queda de Carille, que já vinha pressionado pelos maus desempenhos recentes. O Vasco, sob seu comando, apresentava um futebol pragmático, porém pouco eficiente, acumulando atuações abaixo das expectativas tanto no estadual quanto neste início de Brasileirão.

A derrota para o Cruzeiro não apenas ampliou a sequência ruim, como deixou o Vasco nas últimas posições da tabela, ligando o sinal de alerta em São Januário. Insatisfeita com a falta de evolução e com a postura da equipe em campo, a diretoria optou pela mudança para tentar recolocar o clube nos trilhos ainda nas rodadas iniciais do campeonato.

Enquanto um novo treinador não é anunciado, o auxiliar técnico deve assumir a equipe interinamente. Nos bastidores, já circulam nomes especulados, como Rogério Ceni, Lisca e Zé Ricardo, mas o clube ainda não confirmou negociações oficiais.

Fábio Carille deixa o Vasco após uma passagem curta, sem conseguir firmar um padrão de jogo competitivo que a torcida esperava.

Novas informações sobre o futuro do comando técnico do Vasco serão divulgadas nas próximas horas.

Quer que eu também monte uma versão tipo “urgente” para soltar como se fosse uma matéria de última hora?

O confronto entre Vasco x São José pelas oitavas de final do NBB CAIXA 2024/25 está em andamento, com o Vasco liderando a série por 1 a 0.

🏀 Resumo do Jogo 1 – Vitória do Vasco em São José São José x Vasco

Na primeira partida da série, realizada em 23 de abril na Farma Conde Arena, o R10 Score Vasco da Gama venceu o São José por 85 a 75. O destaque da equipe carioca foi o trio formado por Rafael Paulichi, Marquinhos e Eddy.

Pelo lado do São José, Martin Fernández foi o principal pontuador, com 19 pontos e 20 de eficiência. Douglas dos Santos também se destacou com oito pontos e 11 rebotes. (Farma Conde/São José Basketball 75 x 85 R10 Score Vasco … – NBB)

📊 Estatísticas do Jogo 1

Arremessos de 3 pontos convertidos : Vasco – 13 | São José – 10

: Vasco – 13 | São José – 10 Arremessos de 2 pontos convertidos : Vasco – 17 | São José – 13

: Vasco – 17 | São José – 13 Lances livres convertidos : Vasco – 12 | São José – 19

: Vasco – 12 | São José – 19 Rebotes totais : Vasco – 36 | São José – 31

: Vasco – 36 | São José – 31 Assistências: Vasco – 20 | São José – 14 (São José perde 1º duelo contra o Vasco e busca reação no sábado)

📅 Próximo Jogo – 26 de abril de 2025 Vasco x São José

O segundo jogo da série está marcado para sábado, 26 de abril, às 17h, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Com a vantagem de 1 a 0 na série melhor de cinco, o Vasco busca ampliar a liderança diante de sua torcida. Já o São José precisa vencer para empatar a série e manter vivas as chances de avançar às quartas de final.

📈 Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas apontam o R10 Score Vasco da Gama como favorito para o segundo jogo:

bet365 : Vasco – 1.56 | São José – 2.30

: Vasco – 1.56 | São José – 2.30 Betano.br : Vasco – 1.62 | São José – 2.27

: Vasco – 1.62 | São José – 2.27 BetEsporte: Vasco – 1.53 | São José – 2.19

🔍 Retrospecto Recente

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o R10 Score Vasco da Gama venceu três vezes, enquanto o São José triunfou em duas ocasiões. O último encontro, em 23 de abril, terminou com vitória vascaína por 85 a 75.

Fique atento às próximas partidas e acompanhe a evolução da série entre São José e R10 Score Vasco da Gama nas oitavas de final do NBB CAIXA 2024/25.

📺 Onde Assistir aos Jogos dos Playoffs do NBB 2024/2025

Os jogos dos playoffs serão transmitidos por diferentes canais e plataformas, conforme o dia da semana e o confronto Confira as opções:

Transmissões Gratuitas Online

YouTube do NBB :Transmissão gratuita de diversos jogos ao vivo citeturn0search7

:Transmissão gratuita de diversos jogos ao vivo citeturn0search7 NBB BasquetPass :Plataforma oficial de streaming do NBB, com cobertura completa dos jogos

:Plataforma oficial de streaming do NBB, com cobertura completa dos jogos UOL:Alguns jogos disponíveis gratuitamente no canal do UOL no YouTube citeturn0search2

Transmissões na TV

TV Cultura :Transmite jogos aos sábados, às 17h, em TV aberta citeturn0search2

:Transmite jogos aos sábados, às 17h, em TV aberta citeturn0search2 SporTV :Exibe partidas às quintas-feiras, em TV por assinatura citeturn0search2

:Exibe partidas às quintas-feiras, em TV por assinatura citeturn0search2 ESPN:Transmite jogos às terças-feiras, também em TV por assinatura citeturn0search2

🗓️ Calendário dos Jogos das Oitavas de Final

Os confrontos das oitavas de final foram definidos, e as séries serão disputadas em melhor de cinco jogo. A equipe com melhor campanha na temporada regular terá o mando de quadra nos jogos 2, 3 e, se necessário, no jogo . citeturn0search1 Confira o calendário completo dos jogos no site oficial do NB: linkturn0search13

Prepare-se para torcer pelo seu time favorito e acompanhar todas as emoções dos playoffs do NBB 2024/202!

O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Playoffs do NBB 2024/2025 agitam Franca, Ribeirão Preto e região com confrontos decisivos

Com a definição dos confrontos das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025, o clima de decisão já toma conta das quadras e das arquibancadas. Para os fãs da modalidade em Franca, Ribeirão Preto e região, as expectativas estão altíssimas, especialmente com o Sesi Franca Basquete iniciando sua caminhada rumo a mais um título nacional.

A equipe francana, uma das mais tradicionais do basquete brasileiro, fechou a primeira fase com uma impressionante sequência de 14 vitórias consecutivas, o que a garantiu na terceira posição da tabela. Agora, o time comandado por Helinho Garcia terá pela frente o Pato Basquete, 14º colocado, em uma série melhor de cinco jogos.

Sesi Franca entra com moral para encarar os playoffs

A ótima campanha na reta final da primeira fase, incluindo vitórias sobre potências como Flamengo e Botafogo, deu ao Sesi Franca não apenas moral, mas também a vantagem de decidir em casa os duelos decisivos. O primeiro jogo da série será no Ginásio do Sesi, fora de casa, no dia 24 de abril. Os jogos 2 e 3 acontecem no tradicional Pedrocão, nos dias 29 de abril e 1º de maio, respectivamente. Se necessário, os jogos 4 e 5 completam a série até o dia 7 de maio.

Ribeirão Preto acompanha de perto e vibra com o basquete regional

Embora Ribeirão Preto não tenha uma equipe diretamente envolvida nos playoffs do NBB nesta temporada, a cidade segue como um polo importante para a torcida da região, com muitos fãs acompanhando de perto a jornada do Sesi Franca. A rivalidade esportiva saudável e a proximidade entre as cidades contribuem para o crescimento do basquete no interior paulista.

Eventos em bares esportivos, transmissões públicas e ações de divulgação por parte de academias e escolas de basquete estão movimentando Ribeirão durante essa fase de mata-mata. Muitos ribeirão-pretanos já garantiram ingressos para os jogos no Pedrocão, que promete casa cheia nas partidas da série.

Formato renovado aumenta a emoção

Nesta edição do NBB, a grande novidade é o novo formato das séries de playoffs, que agora passam a ser disputadas em melhor de cinco jogos, ao invés de três como nos anos anteriores. Outra mudança importante é a ordem dos mandos de quadra: o time de melhor campanha joga o primeiro confronto fora de casa e, depois, tem dois jogos seguidos como mandante. Caso necessário, o jogo 4 volta a ser na casa do adversário, e o decisivo jogo 5 novamente no ginásio da equipe melhor classificada.

Essa alteração estratégica visa aumentar o equilíbrio da competição e premiar as equipes que tiveram melhor desempenho na fase de classificação com a vantagem de decidir em casa.

Veja os jogos da série entre Franca e Pato Basquete:

Jogo 1: 24/04 (quinta), 19h30 – Ginásio do Sesi (Pato Branco)

24/04 (quinta), 19h30 – Ginásio do Sesi (Pato Branco) Jogo 2: 29/04 (terça), 20h – Pedrocão (Franca)

29/04 (terça), 20h – Pedrocão (Franca) Jogo 3: 01/05 (quinta), 19h – Pedrocão (Franca) – Transmissão: ESPN

01/05 (quinta), 19h – Pedrocão (Franca) – Jogo 4 (se necessário): 04/05 (domingo), 11h – Ginásio do Sesi (Pato Branco)

04/05 (domingo), 11h – Ginásio do Sesi (Pato Branco) Jogo 5 (se necessário): 07/05 (quarta), 20h – Pedrocão (Franca)

Outros confrontos das oitavas de final do NBB 2024/2025:

Minas (1º) x Mogi (16º)

Flamengo (2º) x Caxias (15º)

Brasília (4º) x São Paulo (13º)

Bauru (5º) x Paulistano (12º)

Pinheiros (6º) x Unifacisa (11º)

União Corinthians (7º) x Corinthians (10º)

Vasco (8º) x São José (9º)

O basquete em alta no interior paulista

Com o crescimento constante do NBB e a qualidade técnica das equipes, Franca reafirma seu papel como uma das capitais do basquete brasileiro, e Ribeirão Preto segue firme como parceira do esporte na região. A paixão pelo basquete contagia e mobiliza torcedores de todas as idades, que agora têm bons motivos para acompanhar cada jogo dessa fase emocionante.

Tags: NBB 2024, Playoffs do NBB, Sesi Franca Basquete, Ribeirão Preto, Franca Basquete, Calendário NBB, Esporte no Interior Paulista, Onde assistir NBB, Basquete nacional.

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!