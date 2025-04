Shopping da Utilidade abre 200 empregos com 2ª loja em São José

José Roberto Amaral





O Shopping da Utilidade inaugura sua segunda loja em São José dos Campos na próxima quinta-feira (1º) com a geração de 200 empregos diretos e investimento de R$ 30 milhões.

Segundo os representantes do grupo, a nova unidade será a maior do Brasil com área de mais de 6 mil metros quadrados, 50 setores e cerca de 100 mil itens à venda.

A loja está localizada na Av. Nelson D´ávila, 1941, região central, onde funcionava o supermercado Extra.

A unidade possui três andares de estacionamento e vai contar ainda com uma loja de suplementos e uma academia 24h.

A nova loja do Shopping da Utilidade, que será a 31 ª no país, ficará aberta todos os dias até as 22h, inclusive sábados, domingos e feriados.

A marca é considerada uma das maiores redes de utilidades domésticas do Brasil com vendas no atacado e varejo.



