Seinfra começa semana realizando serviços na rede de drenagem, de iluminação pública e Operação Tapa-Buraco

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) inicia a semana com serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de drenagem e com a Operação Tapa-Buraco. Moradores de 42 bairros serão beneficiados com as ações ao longo de toda a segunda-feira (28).

As ações de manutenção na rede de galerias estão focadas na limpeza e desobstrução com remoção de entulhos e abertura de lançamentos nos seguintes bairros: Cruz das Armas, Bessa, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Jardim Oceania, Cidade Verde e Bairro das Indústrias.

A Operação Tapa-Buraco vai realizar manutenção no Cristo, Funcionários, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Varjão, Jardim Veneza, Jardim Planalto, Água Fria, Valentina, Costa e Silva, Paratibe, Oitizeiro, Cuiá, Grotão, João Paulo II, Bairro dos Estados, Treze de Maio, Torre, Bessa, Cabo Branco, Gramame, Muçumagro, Miramar, Castelo Branco, Centro, Jaguaribe, Geisel e José Américo.

Os serviços de iluminação pública vão passar pelos bairros do Cuiá, Colinas do Sul, Valentina, Paratibe, Altiplano, Mangabeira IV e VIII, Bairro dos Estados, Mandacaru, Alto do Céu, Padre Zé, Rangel, Oitizeiro, Costa e Silva e Jardim Veneza.

A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.