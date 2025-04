Rio anuncia o projeto “Rio AI City”: o maior hub de data centers da América Latina e um dos dez maiores do mundo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Anúncio foi feito durante a abertura do Web Summit Rio 2025 – Beth Santos/Prefeitura do Rio

Durante a abertura do Web Summit Rio 2025 — quando também foi anunciada a permanência do evento na cidade até 2030 —, o prefeito Eduardo Paes lançou oficialmente o projeto “Rio AI City”, que transformará o Rio de Janeiro no maior hub de data centers da América Latina e em um dos dez maiores do mundo.

Planejado para a região do Parque Olímpico, o projeto prevê a construção de um campus de inteligência artificial de última geração, com capacidade inicial de 1,8 gigawatts até 2027 e expansão para 3 gigawatts até 2032, totalmente abastecido por energia limpa e com fornecimento ilimitado de água. Será uma infraestrutura inédita, desenhada para redefinir os padrões globais de tecnologia sustentável.

– Todos os anos nos reunimos aqui movidos pelo mesmo objetivo: transformar o Rio na Capital da Inovação da América Latina. Hoje, celebramos novos marcos importantes nessa jornada. Em primeiro lugar, este grande anúncio que me deixa especialmente orgulhoso: mais cinco edições do Web Summit — garantindo que receberemos todos vocês até 2030. Isso realmente mostra que queremos todos aqui no Rio. Todo mundo no Rio. Para vir e para ficar. Como todos sabem, o mundo está vivenciando uma aceleração tecnológica sem precedentes. Aqui no Rio, não somos apenas observadores. Queremos impulsionar a revolução da IA e garantir que ela sirva bem ao público. É por isso que, hoje, também estou muito feliz em anunciar que construiremos a ‘Rio AI City’. O maior hub de data center da América Latina e um dos maiores do mundo -, disse o prefeito Eduardo Paes.

A “Rio AI City” apoiará diretamente a inovação impulsionada por inteligência artificial. A iniciativa também criará condições ideais para a instalação de novos supercomputadores, como o já existente Santos Dumont, localizado no LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica) e administrado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Com alta resiliência e transmissão de dados em tempo real (latência zero), a “Rio AI City” será conectada diretamente ao Porto Maravilha — reforçando a estratégia de integração urbana e tecnológica do Rio.

Parque Olímpico e Porto Maravilha: conectados pelo futuro sustentável

Embora a “Rio AI City” seja projetada para o Parque Olímpico, sua conexão com o Porto Maravilha será fundamental para consolidar o novo ecossistema de inovação e qualidade de vida planejado para a cidade.

No Porto, o projeto Mata Maravilha vai criar um espaço de mais de 200 mil metros quadrados que integrará natureza e tecnologia: uma nova marina, dois parques, quatro hotéis, duas torres residenciais verdes, um centro de convenções, duas casas de espetáculo, dezenas de restaurantes e um shopping center. Tudo pensado para a inovação sustentável, conectando startups e empresas diretamente à potência computacional da futura “Rio AI City”.

O Porto Maravilha já abriga o IMPA Tech — a principal faculdade brasileira de matemática aplicada — e o Porto Maravalley, hub de inovação que hoje é referência no país.

– No Rio, a inovação sustentável e as áreas de uso misto vão transformar não apenas o futuro da tecnologia, mas também o futuro da vida urbana -, reforça o Prefeito.

Evento deve injetar 1,8 bilhão de reais na economia do Rio até 2030

Além de reforçar a projeção internacional da cidade, o Web Summit também é reconhecido por gerar alta movimentação econômica nas cidades que o recebem. Segundo estudo conduzido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Invest.Rio e Riotur, o impacto econômico total estimado das oito edições previstas até 2030 é de R$ 1,8 bilhão. Apenas a edição de 2025 deve injetar mais de R$ 170 milhões na economia da cidade, com destaque para o setor de hospedagem.