Rio AI City: início do projeto para o maior hub de data centers da América Latina – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O projeto “Rio AI City” impulsionará diretamente a inovação por meio da inteligência artificial – Beth Santos/Prefeitura do Rio

O vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, afirmou nesta segunda-feira (28/4), durante a coletiva de abertura do Web Summit 2025, que o projeto “Rio AI City” está na fase inicial de definição da área que abrigará o novo campus de inteligência artificial na região do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Anunciada no domingo (27/04) pelo prefeito Eduardo Paes, a iniciativa prevê parcerias público-privadas para a instalação de data centers com capacidade inicial de 1,8 gigawatts até 2027, com previsão de expansão para três gigawatts até 2032. A estrutura contará com fornecimento dedicado de energia limpa e água.

A Invest.Rio, agência de promoção de investimentos da Prefeitura, iniciou negociações com investidores nacionais e internacionais para viabilizar o projeto. O objetivo é transformar o Rio no maior hub de data centers da América Latina e em um dos dez maiores do mundo, com infraestrutura voltada à tecnologia sustentável.

– Estamos preparando uma operação para realocar áreas do Parque Olímpico e adequá-las à arquitetura necessária para a instalação do novo campus de inteligência artificial. A região tem capacidade para receber a infraestrutura e a energia que o projeto exige – afirmou vice-prefeito.

O projeto “Rio AI City” impulsionará diretamente a inovação por meio da inteligência artificial. A iniciativa também criará condições ideais para a instalação de novos supercomputadores, como o Santos Dumont, localizado no LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica) e administrado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Com alta resiliência e capacidade de transmitir dados em tempo real, o “Rio AI City” será conectado diretamente ao Porto Maravilha, reforçando o objetivo de integrar a tecnologia e a urbanização sustentável da cidade.

Conectando Parque Olímpico e Porto Maravilha: um futuro sustentável

Embora o “Rio AI City” tenha sua localização definida para o Parque Olímpico, sua conexão com o Porto Maravilha será crucial para consolidar um ecossistema de inovação que busca integrar qualidade de vida e avanço tecnológico. O projeto Mata Maravilha, que ocupará mais de 200 mil metros quadrados no Porto Maravilha, combinará natureza e tecnologia. Entre as atrações previstas estão uma nova marina, dois parques, quatro hotéis, torres residenciais verdes, um centro de convenções, casas de espetáculo, restaurantes e um shopping center, criando um ambiente que conectará diretamente startups e empresas ao poder computacional do “Rio AI City”.

O Porto Maravilha já é um centro de inovação, com o IMPA Tech, principal instituição brasileira em matemática aplicada, e o Porto Maravalley, um hub de inovação que se consolidou como referência no Brasil.

Web Summit e o impacto econômico de R$ 1,8 bilhão até 2030

O Web Summit tem sido uma plataforma para a projeção internacional do Rio, além de gerar movimentação econômica para a cidade. De acordo com estudo realizado pela Prefeitura, por meio da Invest.Rio, da Riotur e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o impacto econômico estimado das oito edições do evento até 2030 é de R$ 1,8 bilhão. Para a edição de 2025, a expectativa é que a economia local receba mais de R$ 170 milhões, com destaque para o setor de hospedagem.

Eduardo Cavaliere destacou a importância da permanência do Web Summit no Rio pelos próximos cinco anos.

– Estamos felizes de anunciar que o Web Summit fica mais cinco anos. Isso é muito importante para a cidade, especialmente neste momento de reflexão sobre o futuro. O Rio tem o objetivo de atrair mais negócios e investimentos para o setor de inovação e tecnologia. O Web Summit já está ajudando na capacitação de talentos locais e na promoção de startups brasileiras. Já somos referência na América Latina para grandes eventos e queremos ser ainda mais conhecidos como polo de inovação – disse o vice-prefeito do Rio.

Participaram da coletiva o CEO do Web Summit, Paddy Cosgrave, o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio de Queiroz Junior, e o presidente da Invest.Rio, Sidney Levy. A conferência vai até a próxima quarta-feira (30/04), reunindo mais de 34 mil participantes por dia e 500 palestrantes no Riocentro. O foco do evento é apresentar soluções de inovação e promover acordos entre investidores globais, startups e talentos da tecnologia.

– O Web Summit é uma grande oportunidade para conectar pessoas, empresas e ideias. O Rio quer ser reconhecido não apenas como sede de grandes eventos, mas como um facilitador de negócios e inovação na área de tecnologia – ressaltou o presidente da Invest.Rio.