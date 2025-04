Projeto piloto leva consciência ambiental às escolas de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba iniciou, em 2025, a implantação do projeto “A Turma do Lixo Zero”, que leva educação ambiental para as salas de aula de maneira lúdica, prática e transformadora. A proposta visa preparar as novas gerações para hábitos mais sustentáveis, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e à Agenda 2030.

Um dos pilares do projeto é a gravimetria, técnica que analisa a composição dos resíduos sólidos, permitindo um diagnóstico preciso da geração de lixo nas escolas. Com isso, torna-se possível identificar o que pode ser reaproveitado, reciclado ou corretamente descartado.

A cooperativa Coco e Cia, formada por catadores responsáveis pela triagem dos resíduos, é parceira na ação e contribui com o trabalho de educação ambiental nas escolas.

“A gravimetria é mostrar para as crianças qual tipo de resíduo tem se formado na escola e como ele tem sido gerido. Porque acaba tudo indo para um saco, e queremos ensinar que ali dentro não é lixo. Lixo é tudo misturado e não tem valor nenhum”, explicou diretor de marketing do projeto “A turma do Lixo Zero”, da Menos é Mais Editora, Giorge Santos.

O conteúdo pedagógico é baseado em uma coleção de sete livros paradidáticos infantis, voltados à educação infantil e ao ensino fundamental – anos iniciais. A metodologia une teoria e prática, promovendo o protagonismo das crianças como agentes de transformação ambiental.

“Além da implementação dos livros, a Editora Menos é Mais oferecerá palestras, capacitações e visitas técnicas às escolas participantes, garantindo suporte para que os conceitos do Lixo Zero façam parte do cotidiano escolar”, destacou formadora de educação ambiental da Secretaria, Alessandra Panza.

As primeiras escolas a receberem o projeto são: