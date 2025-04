Jovens conquistam medalha de bronze no Brasileiro de Vôlei

Nei José Sant’Anna





O Programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, teve 3 representantes da equipe de vôlei masculino na seleção paulista que conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS), disputado no mês passado em Manaus.

Os jovens talentos Enzo e Murilo Boueri Salgado Bernardes, os gêmeos da categoria sub-17 do Atleta Cidadão, disputaram o Campeonato Brasileiro Sub-16. Já Caio Neves, representante do sub-19 do Atleta Cidadão, defendeu a seleção paulista no Brasileiro Sub-18.

Essa foi a primeira convocação dos atletas para a seleção paulista. Ambas as equipes (sub-16 e sub-18) finalizaram o Campeonato Brasileira na terceira colocação.

Enzo e Murilo foram convocados pela 1ª vez para seleção paulista | Foto: Divulgação

A experiência no CBS foi única, segundo os gêmeos Enzo e Murilo: “Vivemos momentos de muito aprendizado, novas amizades e fortes emoções. Essa medalha representa mais do que uma conquista — ela comprova a grandeza do programa Atleta Cidadão e da equipe técnica que nos guiou. Chegar até aqui exigiu esforço, dedicação e, acima de tudo, contou com a competência de uma equipe que tornou tudo isso possível”.

Caio faturou o bronze no Brasileiro Sub-18 com a seleção paulista | Foto: Divulgação

Para Caio Neves, a participação no CBS foi mais um marco em sua trajetória. “Foi uma experiência incrível de grande aprendizado, na qual pude jogar e competir contra os melhores jogadores do Brasil. E isso contribuiu muito para a minha evolução, me deixando mais motivado e preparado para jogar na minha atual equipe do Vôlei São José.”

O Campeonato Brasileiro de Seleções é um torneio de base, disputado por 27 federações e que reúne 1.300 jovens até 18 anos em 12 etapas por ano. A competição é uma porta de entrada para competições nacionais.



