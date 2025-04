IFSP reafirma compromisso com a excelência educacional no Dia Mundial da Educação – IFSP

Instituto celebra avanços na expansão e qualidade do ensino público federal

Neste 28 de abril, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) celebra o Dia Mundial da Educação, data que reforça o compromisso global pela promoção de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade até 2030. Com 116 anos de história, o IFSP reafirma sua missão de ofertar ensino público, gratuito e de excelência, ampliando sua atuação com 41 campi em funcionamento em diversas regiões do estado de São Paulo.

Integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o IFSP destaca-se pelos resultados alcançados em avaliações de qualidade. Segundo o último levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a instituição manteve o conceito 4 no Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), numa escala que vai até 5, consolidando-se entre as melhores instituições de ensino superior do país.

Os resultados da educação pública federal também se refletem no cenário internacional. No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2022, coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os estudantes da Rede Federal, da qual o IFSP faz parte, apresentaram desempenho superior à média nacional. Os alunos da Rede Federal alcançaram, 528 pontos em Leitura, 517 em Ciências e 488 em Matemática, superando com folga as médias brasileiras de 410, 403 e 379 pontos, respectivamente. Esses resultados colocam a Rede Federal em patamares comparáveis aos de países mais desenvolvidos em termos de educação.

O IFSP também obteve destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador nacional que mede a qualidade da educação básica. Na última edição, três campi da instituição — Votuporanga, Salto e São João da Boa Vista — figuraram entre as 100 escolas públicas mais bem avaliadas do Brasil, com notas que variam de 6,3 a 6,5.

Segundo o reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, os indicadores evidenciam o empenho de toda a comunidade acadêmica: “Esses resultados evidenciam que nossas ações estão no rumo correto. Agradeço e parabenizo servidores e estudantes pelo empenho contínuo na promoção de uma educação pública de excelência”.

Neste Dia Mundial da Educação, o IFSP reforça sua contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e social do país, renovando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável.