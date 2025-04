Fundac abre inscrições para facilitadores socioeducativos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba (Fundac) abriu, na última sexta-feira, 25, as inscrições para facilitadores de projetos de oficinas socioeducativas. As vagas são destinadas para oficinas de informática, teatro, expressão corporal, violão, desenho e capoeira.

A Presidente da Fundac, Iris Marins, fala sobre a importância dessa ação, “as oficinas são importantes para o desenvolvimento de habilidades são importantes para o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e valores em cada crconhecimentos e valores em cada criança”, comento Iris.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede da Fundac, localizada na Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60 – Centro, Ubatuba/SP, até o dia 9 de maio.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Fundac pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (12) 3832-1421.

A lista de documentos necessários para a inscrição está disponível no site da Fundac: www.fundac.ubatuba.sp.gov.br, ou no Diário Oficial do município: www.ubatuba.sp.gov.br/diario-oficial.