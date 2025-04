Ferroviária vence para continuar na liderança do Brasileirão feminino

A Ferroviária garantiu a permanência na liderança da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino após derrotar o Palmeiras por 2 a 1, na noite do último sábado (26) na Arena Barueri, em partida da 7ª rodada da competição que foi transmitida pela TV Brasil.

Com o triunfo fora de casa, as Guerreiras Grenás chegaram ao total de 19 pontos (mesma pontuação do Cruzeiro, que também no sábado derrotou o Bragantino por 2 a 1 em Contagem). A vitória da Ferroviária foi construída com gols de Júlia Beatriz e de Darlene, enquanto Pati Maldaner descontou para as Palestrinas, que ocupam a 4ª colocação da classificação com 14 pontos.

Vitória do Fla

Quem também triunfou na rodada, em partida que também foi transmitida pela TV Brasil, foi o Flamengo, que bateu o Juventude por 2 a 0 no estádio Luso-Brasileiro. Os gols foram marcados por Gláucia e por Monalisa Belém. O resultado levou o Rubro-Negro aos 10 pontos, na 8ª colocação. Já a equipe gaúcha é a 13ª colocada, com cinco pontos.