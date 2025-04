Evento de conscientização sobre o autismo reúne pais e filhos na Corrida Divertida

Inclusão, respeito e união. Estas foram algumas das palavras mais repetidas durante a 3ª edição da Caminhada de Conscientização do Autismo e Corrida Divertida. O evento, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu em parceria com clínicas privadas, foi realizado na manhã deste sábado (26), na Praça Vitória, no bairro da Luz. Mais de 400 pessoas, entre pais e filhos, estiveram presentes no evento em alusão ao “Abril Azul”, mês de conscientização sobre o autismo.

Cerca de cem alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) da rede municipal de Educação se divertiram na ação que contou com a participação das secretarias municipais de Educação (SEMED), de Saúde (SEMUS), de Assistência Social (SEMAS), de Atendimento Geral e Ouvidoria (SEMAGO) e da Mulher de Nova Iguaçu (SEMUNI).

“Estamos na terceira edição da Corrida Divertida e a cada ano o público é maior. Nosso objetivo é levar informação e orientação sobre o TEA às pessoas e proporcionar às crianças um momento de lazer com muitas brincadeiras, interação e entretenimento”, explica a coordenadora da Educação Especial de Nova Iguaçu, Nathália Araujo de Sá.

A Corrida Divertida foi realizada em um percurso de 400 metros da Avenida Luz onde pais e filhos puderam ter a experiência de correr lado a lado. Este foi o caso de Luca Borges, 15 anos, que correu na companhia da mãe, a assistente administrativa Amanda Borges, 44 anos.

“Este tipo de evento é super importante, pois traz uma conscientização e conhecimento do desconhecido. Muitas pessoas têm preconceito porque não dominam o assunto. Basta compreender que cada indivíduo é único e tem sua especificidade, mas pode ir muito longe”, garante Amanda.

Por muito tempo, Amanda e o marido, Fábio Diniz de Freitas, 47 anos, pai de Luca, mantiveram o filho em escolas particulares de Nova Iguaçu. Há três anos o casal o transferiu, por opção, para a E. M. Monteiro Lobato.

“A escola pública nos proporcionou um suporte que nenhuma escola particular nos trouxe. Na E. M. Monteiro Lobato, nosso filho tem todo o suporte necessário com mediadora, ótimos professores, conteúdo de fácil adaptação, além da sala de recursos”, garante Fábio.

Além da corrida para as crianças com TEA, o público presente participou de uma caminhada de um quilômetro pelas ruas do bairro da Luz. O objetivo foi chamar a atenção de moradores e comerciantes da região para a causa.

O evento contou ainda com os serviços da prefeitura como a busca ativa para atualização e inscrição no CadÚnico, vacinação, atendimento médico e odontológico, realização de testes rápidos, entre outros. Profissionais da educação física, da saúde, pedagogos e terapeutas do setor privado também ofertaram diferentes atendimentos durante a ação.