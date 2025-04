Por MRNews



BBB25: Guilherme revela sonho pessoal que pretende realizar após o reality

Com a final do Big Brother Brasil 25 se aproximando, o clima dentro da casa é de emoção e muita reflexão. Faltando apenas dois dias para o encerramento do programa, Guilherme, um dos grandes finalistas, emocionou os fãs ao compartilhar um plano de vida muito especial para depois do reality.

Durante uma conversa no Quarto Anos 50, Guilherme abriu o coração para Vitória Strada e revelou que deseja realizar um sonho antigo: ser pai. O pernambucano contou que a paternidade é um desejo que carrega há muito tempo e que pretende investir nessa nova etapa assim que deixar o confinamento.

Sonho de ser pai

Guilherme explicou que, apesar de ter realizado o sonho de participar do BBB, ainda existem metas pessoais que ele quer muito atingir. “Eu dizia que queria ser pai logo depois que eu saísse do BBB. Quero curtir, pelo menos, mais uns dois anos e ser pai”, revelou o brother, visivelmente emocionado.

Ele também destacou que essa vontade vem acompanhada de sua forte conexão espiritual, que sempre esteve presente em sua jornada. Segundo Guilherme, muitas conquistas que viveu até hoje aconteceram após momentos de oração e fé.

Despedida emocionante; Gilberto Gil faz último show em SP com Preta Gil, amparada pela irmã

Ivan é Humilhado e Demitido por Odete em Vale Tudo, mas Dá a Volta por Cima com Grande Reviravolta

A fé como guia

A conversa entre Guilherme e Vitória também abordou como a fé influenciou seu caminho dentro e fora do programa. O brother afirmou que sua relação com a esposa, Letícia, é fruto de pedidos feitos com muita devoção e crença em dias melhores. Para ele, a espiritualidade foi fundamental para manter o foco e a esperança nos momentos mais difíceis.

Em meio à expectativa pela final, Guilherme agradeceu aos fãs pelo apoio e deixou claro que está pronto para abraçar novos desafios fora da casa, entre eles, a construção de uma família.

O público agora aguarda ansiosamente para ver qual será o próximo passo do finalista, tanto no jogo quanto em sua vida pessoal.

Tags: #BBB25 #Guilherme #Paternidade #Futuro #VitóriaStrada

Gilberto Gil não segura as lágrimas em vídeo comovente ao lado de Preta Gil

Erro na Cena do Enterro de Rubinho em Vale Tudo Não Passa Despercebido pelo Público

Renata vai dividir o prêmio do BBB25 com Eva? Campeã se pronuncia

Renata Saldanha é a grande campeã do BBB25, conquistando 51,90% dos votos do público e levando para casa um prêmio de R$ 2,7 milhões e um carro zero quilômetro. A bailarina, que viveu uma trajetória emocionante dentro do reality show ao lado da amiga de infância Eva, agora revelou seus planos para o futuro e se pretende ou não dividir o prêmio com a companheira de jornada.

Logo após a grande final, Renata participou do tradicional Bate-Papo BBB, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, e respondeu à pergunta que muitos fãs queriam saber: ela vai dividir o prêmio com Eva?

“Vamos fazer algo juntas”, garante Renata

De maneira sincera, Renata afirmou que, independentemente da vitória, já existiam planos em conjunto com Eva. “Vamos sim fazer algo juntas. Temos muitos projetos. Uma das nossas vontades, desde sempre — independentemente de eu ganhar ou não — era apoiar o projeto de onde viemos”, revelou, referindo-se à escola de dança onde se conheceram.

A campeã também relembrou sua trajetória de luta e esforço para chegar ao topo:

“Sei como é difícil. Nunca ganhei nada de graça, tudo foi na base do esforço. E sei o quanto isso significou para mim. Quero que outras meninas também tenham essa oportunidade”.

Sobre a amizade com Eva, Renata se emocionou ao falar:

“A Eva é como uma alma gêmea. Não consigo enxergar de outra forma. É incrível ter alguém que te conhece de verdade, que entende seu coração e suas intenções. Em muitos momentos, só de olhar pra ela, eu me sentia em paz”.

E Eva, o que diz?

Durante sua participação no MesaCast com Vitor Di Castro, Eva também comentou o assunto, com muito bom humor. Questionada se havia um acordo para dividir o prêmio, ela brincou:

“Se ela quiser dividir comigo, eu aceito! Mas a gente não combinou nada.”

Eva também fez questão de reconhecer o mérito da amiga:

“O mérito é todo dela, foi ela quem chegou à final”.

A vitória de Renata no BBB25

Renata entrou no BBB25 sem grandes favoritismos, mas conquistou o público com sua autenticidade, força e amizade verdadeira com Eva. Sua trajetória foi marcada por vitórias em provas, momentos emocionantes e, claro, muita dança — paixão que as duas carregam desde a infância.

Agora, além do prêmio milionário, Renata também sai do programa como símbolo de perseverança e amizade verdadeira, mostrando que o BBB pode ser muito mais do que apenas competição.

Gostou da vitória de Renata?

Deixe seu comentário!

Categorized in: BBB

Tagged in: bbb25, Eva, prêmio, reality, Renata

Nem tudo é festa para Renata: campeã do BBB25 ‘perde’ fatia gorda do prêmio milionário

Renata Saldanha sagrou-se campeã do Big Brother Brasil 25 com uma vitória emocionante e conquistou o prêmio de R$ 2,720 milhões. Mas, apesar da euforia pela vitória e da chance de mudar de vida, a cearense já sabe que uma parte considerável do valor não ficará em sua conta por muito tempo.

Durante sua trajetória no reality, Renata emocionou o público ao revelar que entrou no programa com o objetivo principal de quitar um antigo financiamento estudantil. Professora de balé e formada em Educação Física com a ajuda do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), a campeã contou, ainda no início do confinamento, que nunca conseguiu pagar as parcelas do empréstimo, conseguindo arcar apenas com os juros nos últimos anos.

A dívida, que deixou o nome da dançarina negativado, foi compartilhada com a colega Eva durante uma conversa no confinamento. Renata confessou que, mesmo que ganhasse apenas uma quantia simbólica no programa, já se sentiria vitoriosa por poder renegociar ou quitar o débito com o governo.

Agora, com os bolsos mais cheios, Renata finalmente poderá pôr fim a essa pendência. Apesar de não ter revelado o valor exato da dívida, especula-se que ela consiga quitá-la com sobras, mesmo após pagar os impostos. Isso porque, do prêmio total, cerca de R$ 748 mil serão descontados a título de Imposto de Renda, já que a alíquota para esse tipo de premiação é de 27,5%.

Em entrevista ao Mais Você, programa matinal da TV Globo, a campeã do BBB25 destacou que pretende usar o dinheiro com responsabilidade. Além de quitar o Fies, Renata contou que planeja investir no projeto social que foi sua grande inspiração para seguir carreira como bailarina. A ideia é expandir a iniciativa e dar oportunidades a outros jovens de comunidades carentes, oferecendo aulas de dança e incentivo à educação.

O sucesso de Renata no BBB25 é mais do que uma vitória televisiva: é o reflexo de uma trajetória marcada por esforço, superação e sonhos que agora estão muito mais próximos de se realizarem.

Tags: BBB25, Renata, prêmio, Fies, Imposto de Renda, projeto social, TV Globo, Mais Você, Ana Maria Braga.

Renata Saldanha, vencedora do BBB 25, leva muito mais que todos os colegas em prêmios

A bailarina cearense Renata Saldanha consagrou-se campeã do Big Brother Brasil 25, encerrado no dia 22 de abril de 2025. Com 51,90% dos votos do público, ela garantiu não apenas o título, mas também uma das maiores premiações da história do reality show: mais de R$ 3,3 milhões em prêmios, entre dinheiro, bens e recompensas promocionais acumuladas ao longo da temporada.

🏆 Prêmio principal – Quanto ganha o vencedor do BBB

R$ 2,72 milhões em dinheiro: valor final acumulado ao longo do programa, livre de impostos e resultado de uma nova dinâmica de acúmulo adotada nesta edição.

🏠 Bens conquistados

Apartamento avaliado em R$ 260 mil : prêmio pela vitória na nona Prova do Líder, entregue oficialmente durante o programa ao vivo.

: prêmio pela vitória na nona Prova do Líder, entregue oficialmente durante o programa ao vivo. Chevrolet S10 zero-quilômetro: avaliado em cerca de R$ 325 mil, o veículo foi anunciado na grande final, surpreendendo a campeã.

💰 Recompensas adicionais

R$ 10 mil em dinheiro : ganhos em ações promocionais e dinâmicas especiais ao longo do reality.

: ganhos em ações promocionais e dinâmicas especiais ao longo do reality. R$ 10 mil em compras online: obtidos como parte de uma campanha realizada com patrocinadores durante a temporada.

Com esse montante, Renata Saldanha entra para a história do Big Brother Brasil como uma das campeãs mais bem premiadas de todas as edições, coroando uma trajetória marcada por carisma, resiliência e forte conexão com o público.

Tags: Renata Saldanha, BBB 25, Campeã BBB, Prêmios BBB 25, Carro BBB, Apartamento BBB, Big Brother Brasil 2025

Guilherme Faz Anúncio ao Lado da Esposa Logo Após o BBB25: ‘Minha Sogra Pediu…’

Após a grande repercussão de sua participação no Big Brother Brasil 25 (BBB25), o ex-brother Guilherme, que conquistou o público com seu jeito espontâneo e carisma, agora ganha os holofotes novamente, mas dessa vez ao lado de sua esposa. Em um anúncio que deixou muitos seguidores curiosos e ansiosos, Guilherme compartilhou nas redes sociais uma novidade ao lado de sua esposa, revelando uma surpresa que vem agradando sua família – e sua sogra, em especial.

O Anúncio de Guilherme

Logo após a sua saída do BBB25, Guilherme fez um post nas redes sociais que gerou grande expectativa entre os fãs e seguidores. O ex-participante publicou um vídeo ao lado de sua esposa, com um clima descontraído e familiar. No vídeo, ele aparece sorrindo e brincando com a esposa, dizendo: “Minha sogra pediu… então estamos aqui para contar para vocês.”

A declaração enigmática de Guilherme deixou seus fãs e a mídia curiosos sobre o que ele e sua esposa estariam anunciando. A revelação foi feita de maneira leve e com muito bom humor, característica que Guilherme demonstrou ao longo de sua participação no reality show.

A Reação da Família e dos Fãs

Após o post, os fãs de Guilherme não demoraram para reagir. Nos comentários, muitos manifestaram entusiasmo e brincadeiras, questionando o que seria o pedido da sogra que teria levado o casal a compartilhar o momento. A interação com os seguidores, uma marca forte nas redes sociais de Guilherme, foi marcada por uma mistura de curiosidade e alegria dos fãs, que estavam ansiosos para saber mais sobre o que estava por vir.

A esposa de Guilherme, que aparece ao seu lado no vídeo, também gerou reações positivas. Muitos elogiaram a química do casal, que já demonstrava ser bastante unido durante a participação no programa. A figura da sogra, que foi mencionada de forma engraçada, também gerou um clima descontraído, fazendo com que o anúncio fosse ainda mais carismático.

O Que Virá a Seguir?

Embora o vídeo tenha sido bastante divertido e leve, muitos estão se perguntando: o que exatamente o casal está planejando? Será que Guilherme e sua esposa estão preparando um novo projeto em conjunto? Estaríamos diante de um anúncio de uma nova fase na carreira do ex-participante do BBB?

Fãs especulam que pode ser o início de um novo empreendimento, um projeto de mídia, ou quem sabe algo relacionado ao universo digital, no qual Guilherme já está bastante inserido. Como o pedido de sua sogra foi mencionado de forma engraçada, muitos acreditam que a novidade seja algo que envolva a família e seja próximo à vida pessoal de Guilherme.

Conclusão

A expectativa é grande em torno do que Guilherme e sua esposa estão preparando para o futuro, e os fãs, com certeza, estão atentos para mais novidades. O ex-brother, que se destacou no BBB25, parece ter encontrado um novo caminho para explorar sua visibilidade, e com o apoio da esposa e da família, o sucesso parece ser uma certeza. Aguardaremos ansiosos para saber o que vem por aí – e, claro, o que mais a sogra pediu.

Um lar simples, cheio de memórias de Renata do BBB25

O apartamento modesto, com cômodos pequenos e decoração singela, tornou-se símbolo das raízes de Renata. Dona Eulália guiou os repórteres pelos ambientes repletos de lembranças afetivas, como o quarto da filha, ainda com uma boneca de infância guardada com carinho, e a cozinha, onde Renata aprendeu a preparar suas primeiras refeições saudáveis — hábito que levou para dentro da casa do BBB.

Infância marcada pelo amor familiar

Durante a visita, dona Eulália relembrou momentos marcantes da infância da filha. Mostrou a praça onde Renata brincava com os amigos do bairro, o prédio em que nasceu e cresceu, e destacou o quanto a filha sempre manteve os pés no chão, mesmo após ganhar visibilidade nacional.

“O que a gente sempre ensinou para a Renata foi que a humildade e o respeito às nossas raízes são o que nos mantêm fortes. Aqui, ela aprendeu o valor da família, do trabalho e dos sonhos”, contou emocionada.

Do Barroso para o Brasil

Apesar de hoje ser milionária após vencer o BBB25, Renata continua ligada ao seu passado e à comunidade do Barroso. Sua história tem inspirado milhares de fãs pelo país, reforçando que a força de vontade e o apoio familiar são peças fundamentais na construção de qualquer sucesso.

O apartamento que antes era apenas o lar de uma jovem sonhadora agora se tornou um símbolo de conquista e perseverança. A história de Renata é um lembrete de que é possível alcançar grandes feitos sem perder a essência — e que os sonhos mais altos muitas vezes nascem dos lugares mais simples.

Tags: #BBB25, Renata, Ceará, Dona Eulália, Bairro do Barroso, Apartamento Simples, Gshow, Campeã BBB25, Realidade e Fama, TV Globo

Quanto ganha o vice-campeão do BBB? Veja a bolada que Guilherme levou no BBB25

O Big Brother Brasil 25 chegou ao fim, mas uma dúvida ainda movimenta os fãs: quanto ganha o vice-campeão do BBB? No caso da edição de 2025, Guilherme, que ficou com o segundo lugar, saiu da casa mais vigiada do país com um valor surpreendente. Apesar de não ter conquistado os R$ 3 milhões da grande vencedora Renata, ele acumulou uma série de prêmios que somam mais de meio milhão de reais.

Vice-campeão do BBB25 levou R$ 150 mil em dinheiro

Guilherme garantiu a segunda colocação na final contra Renata e João Pedro e, por isso, levou R$ 150 mil em dinheiro como prêmio oficial. Porém, essa quantia foi apenas uma parte do total conquistado por ele ao longo do reality.

Prêmios que Guilherme conquistou no BBB25

Durante as dinâmicas patrocinadas e provas especiais do programa, o vice-campeão também garantiu diversos prêmios. Confira:

Apartamento de R$ 260 mil — ganho ao vencer a Prova do Líder da 9ª semana.

— ganho ao vencer a Prova do Líder da 9ª semana. Carro zero quilômetro (Chevrolet Spark) — vencido na Prova do Finalista, avaliado em cerca de R$ 160 mil.

— vencido na Prova do Finalista, avaliado em cerca de R$ 160 mil. R$ 30 mil em dinheiro , em dinâmicas patrocinadas.

, em dinâmicas patrocinadas. R$ 5 mil em créditos em aplicativo de delivery.

Somando tudo, Guilherme deixou o reality com mais de R$ 600 mil em prêmios. Isso mostra que ser vice-campeão no BBB pode render muito mais do que a simples premiação em dinheiro anunciada na final.

Sucesso fora da casa: Guilherme ganha mais de 1 milhão de seguidores

Além da bolada, Guilherme também saiu do BBB25 com um enorme capital social. No Instagram, o vice-campeão ultrapassou 1 milhão de seguidores, o que aumenta seu valor no mercado publicitário e o coloca entre os ex-BBBs mais promissores da edição.

Ser vice-campeão vale a pena?

A pergunta que não quer calar: vale a pena ser vice no BBB? Para Guilherme, a resposta é clara. Com prêmios acumulados, visibilidade nacional e o início de uma nova carreira no entretenimento, ele mostra que não é preciso vencer o reality para sair ganhando.

Leia também no MRNews:

Palavra-chave SEO: quanto ganha o vice campeão do bbb

Tags: #BBB25 #GuilhermeBBB25 #ViceCampeãoBBB #PrêmiosBBB25 #RealityShow #MRNews