Às vésperas do Dia do Trabalhador, Rio está com mais de mil vagas de emprego abertas  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trabalha Rio irá esta semana a cinco bairros da cidade – Roberto Moreyra/SMTE

A três dias do Festival do Trabalhador em Madureira e a cinco do show da cantora Lady Gaga em Copacabana, o Rio está com 1.052 vagas de emprego abertas, sendo 32 destinadas a pessoas com deficiência. Nesta segunda-feira (dia 28/04), a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga a lista de todas as oportunidades em diferentes bairros da cidade.

Além de 208 vagas para operador de telemarketing, há 102 para repositor de mercadorias diversas; 71 para operador de caixa; 37 para auxiliar de serviços gerais; 36 para doméstica; 34 para atendente de loja; 10 para motorista de carreta; 3 para pintor; 1 para podólogo, entre muitas outras vagas de emprego.

– Encerramos o mês de abril com novas vagas e, agora em maio, a expectativa é que tenhamos um crescimento significativo no número de oportunidades devido ao show da cantora Lady Gaga. Cabe destacar que, na próxima quintafeira, vamos comemorar o 1º de Maio no Parque de Madureira Mestre Monarco. Lá, no Festival do Trabalhador, a partir de 9h, teremos serviços de mais de 15 secretarias e empresas da Prefeitura do Rio e de instituições parceiras. Tudo gratuito! E também shows do cantor Mumuzinho, do grupo Samba que Elas Querem, das baterias das escolas de samba Unidos de Bangu e Império Serrano e até de Lady Gaga – diz o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, se referindo a Yasmim de Oliveira, cover da popstar norte-americana que se apresentará no Festival do Trabalhador em Madureira.

Nesta semana, para quem está em busca de estágio na cidade, há vagas para quem está cursando Administração (9); Letras/Português/Inglês (5); Pedagogia (4); Engenharia (4); Marketing (2); Ciência da Computação (2); Gestão de Recursos Humanos (2); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Ciências Contábeis (1); Nutrição (1); Técnico em Química (1); Publicidade (1); Técnico em Eletrônica (1); Direito (1); Tecnologia da Informação (1); Arquitetura (1); Turismo (1); Comunicação (1).

Importante: a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recebe a lista de vagas das empresas, e são elas que definem os requisitos necessários para a contratação. De acordo com o perfil da vaga, a SMTE aplica os filtros necessários para selecionar as pessoas que atendam a todos os critérios e as encaminha para as empresas. Há três tipos de processos seletivos: currículos (quando a empresa parceira solicita o currículo da pessoa para analisar, e, depois, fazer o contato com ela); link (quando a empresa parceira disponibiliza o link da plataforma na qual a sua vaga está cadastrada para a pessoa preencher e se aplicar à vaga); e entrevista presencial (quando a empresa parceira agenda dia e horário para a entrevista presencial com o candidato).

Cadastro de currículos pela internet ou nas Centrais do Trabalhador



Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar, pela internet, o link https://tr.ee/L30k1tDGoz. Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e- mail [email protected] ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997). Empresas interessadas em divulgar, gratuitamente, suas vagas de emprego no banco de dados da SMTE devem se cadastrar no link: https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE.