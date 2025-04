Udinese x Bologna ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (28/04)

Futebol ITALIANO na TV ao vivo: a partida entre Udinese x Bologna pela SÉRIE A, ou Campeonato Italiano 2024 – 2025, também chamada de CALCIO A. Assim, a partida acontece HOJE (28) às 13h30 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências do primeiro time doconfronto, que é o mandante do jogo.

Udinese x Bologna: A Batalha Pela Meia-Tabela na Série A

No próximo dia 25 de abril de 2025, o Estádio Friuli, em Udine, será o palco de um confronto entre duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela da Série A do Campeonato Italiano. A Udinese, que vem tentando se firmar na parte média da tabela, receberá o Bologna, que também tem se destacado por sua estabilidade e busca por uma classificação mais confortável na competição. O jogo será às 13h30 (Horário de Brasília), e promete ser um duelo equilibrado entre equipes com objetivos semelhantes para o restante da temporada.

A Situação da Udinese:

A Udinese tem mostrado um desempenho sólido, mas sua posição na tabela está longe de ser confortável. A equipe de Andrea Sottil ocupa atualmente o meio da tabela, distante da zona de rebaixamento, mas também sem perspectivas de alcançar as vagas de competição europeia. A equipe tem mostrado consistência defensiva, mas seu ataque não tem sido o suficiente para elevar a equipe a uma posição mais alta na classificação.

Jogadores como Gerard Deulofeu e Beto têm sido as principais referências ofensivas, mas a Udinese precisa melhorar sua capacidade de converter oportunidades em gols, algo que tem sido um desafio durante a temporada. No entanto, a equipe conta com o bom desempenho de sua defesa e com a experiência de jogadores como Rodrigo Becão e Walace, que têm sido importantes para garantir a solidez do time.

A partida contra o Bologna será uma oportunidade para a Udinese somar mais três pontos e, quem sabe, se aproximar de uma vaga nas competições europeias. Com o apoio da torcida em casa, a equipe buscará garantir os três pontos e seguir avançando na tabela.

A Situação do Bologna:

O Bologna, por sua vez, tem sido uma das equipes mais equilibradas da Série A. Sob o comando de Thiago Motta, o time tem mostrado um bom desempenho tanto ofensivo quanto defensivo, com destaque para a consistência de sua defesa e o potencial de seu ataque. A equipe ocupa uma posição segura na parte média da tabela, mas ainda sonha com uma classificação para competições europeias.

O Bologna tem em seu elenco jogadores de qualidade, como Marko Arnautović, Musa Barrow e Jerdy Schouten, que têm sido peças fundamentais para o bom desempenho da equipe. Arnautović, em especial, é uma das referências no ataque e será crucial para o Bologna no duelo contra a Udinese.

Embora o Bologna tenha mostrado boas performances fora de casa, o time precisa continuar consistente para se garantir entre as equipes que disputam vagas europeias, um objetivo que está ao alcance da equipe, mas que exigirá vitórias em jogos como este contra a Udinese.

Expectativas para o Jogo:

O jogo entre Udinese e Bologna é crucial para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela e se manter na luta por uma classificação mais tranquila ao final da temporada. A Udinese terá a vantagem de jogar em casa, mas o Bologna vem se mostrando uma equipe sólida, com boas atuações fora de casa.

A expectativa é de um jogo equilibrado, onde a Udinese tentará se aproveitar do apoio da torcida para conquistar os três pontos, enquanto o Bologna buscará manter sua estabilidade e ampliar as chances de terminar a temporada de forma positiva.

Escalações Esperadas:

Udinese (3-5-2): Goleiro: Marco Silvestri Defesa: Rodrigo Becão, Adam Masina, Jaka Bijol Meio-campo: Jean-Victor Makengo, Walace, Sandi Lovrić, Roberto Pereyra, Udogie Ataque: Gerard Deulofeu, Beto

Bologna (4-3-3): Goleiro: Lukasz Skorupski Defesa: Jhon Lucumí, Adama Soumaoro, Stefan Posch, Andrea Cambiaso Meio-campo: Jerdy Schouten, Nicolás Domínguez, Kingsley Michael Ataque: Musa Barrow, Marko Arnautović, Riccardo Orsolini



Horário do Jogo: 25 de abril de 2025, às 13h30 (Horário de Brasília).

Este será um confronto importante para ambas as equipes, que buscam alcançar uma classificação mais confortável na tabela da Série A. A Udinese e o Bologna têm elencos equilibrados, e o jogo promete ser um duelo interessante entre duas equipes com objetivos semelhantes para o restante da temporada. Com a presença das duas torcidas e o clima de competitividade, esperamos um jogo disputado e cheio de emoção.

1. Lazio x Parma: Confronto Crucial na Série A

A Lazio recebe o Parma em um jogo decisivo para ambas as equipes na Série A. O confronto acontece em um momento importante para a Lazio, que busca manter sua posição na parte superior da tabela, enquanto o Parma luta contra o rebaixamento e tenta garantir sua permanência na elite do futebol italiano.

Escalações:

Lazio (4-3-3): Goleiro: Ivan Provedel Defesa: Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Nikola Milenković, Elseid Hysaj Meio-campo: Sergej Milinković-Savić, Danilo Cataldi, Luis Alberto Ataque: Felipe Anderson, Ciro Immobile, Mattia Zaccagni

Parma (4-3-3): Goleiro: Gianluigi Buffon Defesa: Simone Iacoponi, Yordan Osorio, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo Meio-campo: Juraj Kucka, Gastón Brugman, Filippo Melegoni Ataque: Antonio Di Gaudio, Yann Karamoh, Hernani



Horário: 28 de abril de 2025, às 16h45 (Horário de Brasília).

2. Verona x Cagliari: Batalha por Sobrevivência na Série A

O Hellas Verona enfrenta o Cagliari em um confronto vital na luta contra o rebaixamento da Série A. Ambas as equipes estão em posições críticas e precisam da vitória para se distanciar da zona da degola. Com muita tensão no ar, o jogo promete ser um verdadeiro duelo de nervos.

Escalações:

Verona (3-5-2): Goleiro: Lorenzo Montipò Defesa: Koray Günter, Federico Ceccherini, Diego Farias Meio-campo: Darko Lazović, Adrien Tameze, Ivan Ilic, Miguel Veloso, Marash Kumbulla Ataque: Giovanni Simeone, Kevin Lasagna

Cagliari (4-3-3): Goleiro: Alessio Cragno Defesa: Raoul Bellanova, Andrea Carboni, Giorgio Altare, Gabriele Zappa Meio-campo: Nahitan Nández, Razvan Marin, Alberto Grassi Ataque: Joao Pedro, Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro



Horário: 28 de abril de 2025, às 11h00 (Horário de Brasília).

Onde Assistir A partida entre Juventus e Hellas Verona será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+. . .

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO ITALIANO

A Série A, ou o Campeonato Italiano 2024 – 2025

O Campeonato Italiano é um dos mais antigos do planeta e completa nesta temporada 120 anos de existência. Os times mais tradicionais que participam da disputa são Juventus Roma, Genoa, Milan, Napoli, Lazio, Sampdoria entre outros. Com uma história rica e uma paixão ardente dos torcedores, a Serie A é reconhecida por suas equipes icônicas, jogadores talentosos e táticas estratégicas.