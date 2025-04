Trem x Manaus; Onde Assistir, Horário e Informações do Jogo da Série D

Trem- x Manaus-AM, marcado para o dia 27 de abril de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), válido pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Trem x Manaus-AM: Confronto Decisivo pela Série D 2025

No próximo domingo, 27 de abril de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), o Trem-AP enfrentará o Manaus-AM em uma partida crucial para as ambições de ambos na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio Zerão, em Macapá (AP), e promete ser um dos confrontos mais aguardados da rodada.

Situação Atual das Equipes

Trem-AP : Atualmente, o Trem ocupa a 8ª posição no Grupo A1 da Série D, com 8 pontos conquistados em 14 partidas. A equipe amapaense busca uma recuperação na competição e precisa da vitória para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase.

Manaus-AM: Por outro lado, o Manaus-AM está em ascensão, ocupando a 4ª posição no mesmo grupo, com 24 pontos. O time amazonense vem de uma sequência positiva e almeja consolidar sua classificação para a fase mata-mata da competição.

Expectativas para o Confronto

O jogo entre Trem-AP e Manaus-AM é considerado decisivo para ambas as equipes. O Trem-AP, jogando em casa, tem a vantagem do apoio da torcida e buscará utilizar isso a seu favor para conquistar os três pontos. Já o Manaus-AM, com um elenco mais experiente e em boa fase, tentará manter o ritmo de vitórias e assegurar sua posição na zona de classificação.

Como Acompanhar

A partida será transmitida ao vivo pelo [inserir canal de transmissão], com cobertura também nas plataformas digitais. Torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar o confronto em tempo real.

Conclusão

Trem-AP x Manaus-AM é um duelo que promete emoções fortes e pode ser determinante para as pretensões de ambas as equipes na Série D. Com objetivos distintos, mas igualmente importantes, os times entrarão em campo com a determinação de conquistar a vitória e dar um passo significativo rumo à classificação.

Confira a programação completa:

15h00 – Iguatu x Tuna Luso

Abrindo a rodada, o Iguatu recebe a tradicional equipe da Tuna Luso. A partida acontece às 15h00 e será fundamental para as pretensões dos dois times no grupo. O Iguatu busca se recuperar após um início instável, enquanto a Tuna Luso tenta embalar de vez na competição.

16h00 – Trem x Manaus

Em seguida, às 16h00, o Trem enfrenta o Manaus em mais um confronto importante para a definição das primeiras posições de seu grupo. O Trem aposta no fator casa para surpreender, enquanto o Manaus, com uma equipe experiente, chega como favorito.

16h30 – Guarany de Bagé x Marcílio Dias

Pouco depois, às 16h30, o tradicional Guarany de Bagé mede forças com o Marcílio Dias. O duelo promete ser equilibrado, já que ambas as equipes vêm fazendo campanhas regulares e querem se aproximar da liderança do grupo.

17h00 – Sousa x Central

No horário das 17h00, o Sousa, atuando em seus domínios, encara o Central em um jogo que pode valer posições importantes na tabela. O Sousa, forte jogando em casa, tenta manter a boa sequência, enquanto o Central busca pontuar fora para seguir firme na disputa pela classificação.

17h00 – Santa Cruz x Horizonte

Também às 17h00, o Santa Cruz, um dos clubes mais tradicionais do Nordeste, enfrenta o Horizonte. A expectativa é de casa cheia para apoiar o time pernambucano, que busca recuperação após alguns tropeços nas primeiras rodadas.

17h00 – Sergipe x Juazeirense

Fechando a lista de partidas programadas para o dia, Sergipe e Juazeirense se enfrentam em um duelo regional de grande rivalidade. O Sergipe, empurrado pela torcida, tenta se consolidar no grupo, enquanto a Juazeirense quer surpreender fora de casa.

A Série D, por seu formato democrático, reúne equipes de todos os cantos do Brasil, promovendo jogos emocionantes e muita disputa por uma vaga na Série C. Neste domingo, os torcedores podem esperar partidas intensas, com muita luta, técnica e emoção do começo ao fim.

Fique atento aos horários e acompanhe o desempenho do seu time do coração!

Neste sábado, 26 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Estádio Domingão será palco do duelo entre Maracanã x Maranhão, válido pela 3ª rodada do Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Acompanhe as principais informações da partida, retrospecto recente, estatísticas, onde assistir ao vivo e cotações das casas de apostas.

Maracanã em busca da recuperação

A equipe cearense do Maracanã entra em campo tentando reencontrar a regularidade. Apesar de ter vencido dois dos últimos cinco jogos, o time vem de um empate por 2×2 contra o Tocantinópolis e ocupa posição intermediária na tabela. Nos últimos jogos em casa, venceu Ceilândia e Ferroviário, mostrando força quando atua diante de sua torcida.

Últimos 5 jogos do Maracanã:

Tocantinópolis 2×2 Maracanã (Série D)

Maracanã 2×1 Ferroviário (Cearense)

Maracanã 1×0 Ceilândia (Copa do Brasil)

Ceará 4×0 Maracanã (Cearense)

Maracanã 0x3 Ceará (Cearense)

Maranhão segue invicto e busca liderança

O Maranhão ainda não perdeu em 2025. São cinco jogos de invencibilidade, com destaque para a vitória recente sobre o Sampaio Corrêa por 3×0. Apesar de muitos empates, o time maranhense mostra solidez defensiva e tenta conquistar os três pontos fora de casa para se manter entre os primeiros colocados do grupo.

Últimos 5 jogos do Maranhão:

Sampaio Corrêa 0x3 Maranhão (Maranhense)

Maranhão 1×1 Altos-PI (Série D)

Maranhão 1×1 Iape (Maranhense)

Maranhão 1×1 Pinheiro (Maranhense)

Imperatriz 0x0 Maranhão (Maranhense)

Onde assistir ao vivo?

Estatísticas e informações gerais

Competição : Série D do Brasileirão – Grupo A2

: Série D do Brasileirão – Grupo A2 Data e horário : 26/04/2025, às 16h (de Brasília)

: 26/04/2025, às 16h (de Brasília) Local : Estádio Domingão, Horizonte (CE)

: Estádio Domingão, Horizonte (CE) Últimos confrontos diretos : Nenhum jogo recente registrado entre os clubes.

: Nenhum jogo recente registrado entre os clubes. Situação atual : Maracanã: 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas (últimos 5 jogos) Maranhão: 1 vitória, 4 empates (últimos 5 jogos)

:

A Segunda Rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025

A segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 movimentou os gramados de todo o país, com confrontos emocionantes e disputas acirradas entre os clubes que almejam o acesso à Série C. A competição, que conta com 64 equipes divididas em oito grupos regionais, teve sua tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em março de 2024.

Destaques da Segunda Rodada da Série D 2024

Na segunda rodada, os clubes buscaram consolidar suas posições na tabela e somar pontos importantes na luta pela classificação. Os líderes de cada grupo após a rodada foram:

Grupo A1 : Manaus (MNA)

: Manaus (MNA) Grupo A2 : River (RIV)

: River (RIV) Grupo A3 : Treze (TRE)

: Treze (TRE) Grupo A4 : ASA (ASA)

: ASA (ASA) Grupo A5 : Capital (CPT)

: Capital (CPT) Grupo A6 : São Francisco (SFC)

: São Francisco (SFC) Grupo A7 : Águia de Marabá (AGS)

: Águia de Marabá (AGS) Grupo A8: Concórdia (CCD)

Por outro lado, algumas equipes enfrentaram dificuldades e ocupam as últimas posições em seus respectivos grupos:

Grupo A1 : São Raimundo-RR (SRR)

: São Raimundo-RR (SRR) Grupo A2 : Comercial (CMT)

: Comercial (CMT) Grupo A3 : Atlético Cearense (ATC)

: Atlético Cearense (ATC) Grupo A4 : Sergipe (SER)

: Sergipe (SER) Grupo A5 : Real Brasília (RBS)

: Real Brasília (RBS) Grupo A6 : Audax (AUD)

: Audax (AUD) Grupo A7 : Patrocinense (PAT)

: Patrocinense (PAT) Grupo A8: Barra do Piraí (BPE)

Próximos Confrontos

A terceira rodada promete mais emoções e disputas intensas. Os clubes seguem em busca da classificação para a próxima fase da competição, onde os quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.

Acompanhe a Série D no MRNews

Fique por dentro de todas as informações da Série D do Brasileirão 2024 no MRNews. Acompanhe resultados, tabelas, notícias e muito mais sobre o futebol brasileiro.

A PARTIDA entre OS TIMES DA SÉRIE D válida pelo Brasileirão série D de 2025. A competição terá bola rolando HOJE (19/04) às 15:30 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2026.

Série D do Brasileirão 2025: Onde Assistir e Tabela Completa da Primeira Rodada

A Série D do Campeonato Brasileiro 2025 começa oficialmente em 19 de abril e promete movimentar o futebol nacional até o dia 28 de setembro. A competição contará com 64 clubes em busca do sonho do acesso à Série C de 2026. A primeira fase será disputada em grupos regionalizados, com partidas de turno e returno. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata.

Onde Assistir à Série D 2025?

A transmissão dos jogos da Série D é descentralizada. Isso significa que os clubes têm o direito de negociar as transmissões de suas partidas como mandantes. Veja onde acompanhar:

CBF TV – Transmissão gratuita de vários jogos no canal oficial da Confederação.

– Transmissão gratuita de vários jogos no canal oficial da Confederação. Redes Sociais – Clubes como Treze e Portuguesa fecharam com o Canal GOAT para mostrar seus jogos em casa.

– Clubes como Treze e Portuguesa fecharam com o Canal GOAT para mostrar seus jogos em casa. Plataformas de Streaming – Alguns jogos estarão disponíveis no YouTube e Facebook, conforme acordos locais.

– Alguns jogos estarão disponíveis no YouTube e Facebook, conforme acordos locais. TVs Regionais – Dependendo do estado, emissoras locais podem transmitir partidas.

Primeira Rodada da Série D 2025

Os jogos da 1ª rodada estão marcados para os dias 19 e 20 de abril. Confira os confrontos por grupo:

Grupo A1

Manauara-AM x Independência-AC

Humaitá-AC x Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA x Grêmio Sampaio-RR

Trem-AP x Manaus-AM

Grupo A2

Maranhão-MA x Altos-PI

Parnahyba-PI x Imperatriz-MA

Tocantinópolis-TO x Maracanã-CE

Iguatu-CE x Sampaio Corrêa-MA

Grupo A3

Santa Cruz-RN x Sousa-PB

Treze-PB x Santa Cruz-PE

Central-PE x Ferroviário-CE

Horizonte-CE x América-RN

Grupo A4

Jequié-BA x Sergipe-SE

Lagarto-SE x União-TO

Juazeirense-BA x ASA-AL

Penedense-AL x Barcelona de Ilhéus-BA

As datas e horários exatos ainda serão confirmados pela CBF e clubes mandantes.

Com grandes clubes tradicionais e promessas do futebol nacional, a Série D é uma vitrine importante para atletas e uma chance de crescimento para equipes de todas as regiões do país. Fique ligado e acompanhe seu time na caminhada rumo ao acesso!

