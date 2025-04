Prefeitura do Rio divulga operação para o show da Lady Gaga na Praia de Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Show deve atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas – Fabio Motta / Prefeitura.

A Prefeitura do Rio apresentou, nesta sexta-feira (25/04), o plano operacional para o show da cantora Lady Gaga, durante coletiva de imprensa realizada no Centro de Operações Rio (COR). O evento, marcado para sábado, 3 de maio, na Praia de Copacabana, deve atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas. O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, divulgou a programação para o dia do evento. A festa começa às 17h30, com apresentações de dois DJs convidados no palco montado em frente ao Copacabana Palace. O show principal, de Lady Gaga, está previsto para as 21h15 e deve durar cerca de duas horas e meia. Após a apresentação, a partir de 0h15, outro DJ assume o comando para manter o público animado.

– A expectativa para o evento é a melhor possível. Todos os órgãos estão atuando de forma integrada, com muito planejamento e dedicação para entregar um grande espetáculo. O público pode se preparar para um show inesquecível, digno de uma estrela como a Lady Gaga. Temos certeza de que a ansiedade dos brasileiros é enorme, e, mais uma vez, daremos um verdadeiro show de organização na Praia de Copacabana – declarou Bernardo Fellows.

Impacto econômico e turístico

O evento deve gerar um impacto econômico de aproximadamente R$ 600 milhões para a cidade, segundo o estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Lady Gaga no Rio – 2025”, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e Riotur.

O setor de turismo também será beneficiado com o evento. Entre os dias 1º e 4 de maio, o aeroporto RIOgaleão contará com 24 voos extras operados pela LATAM. A companhia aérea Azul prevê 230 operações no RIOgaleão e outras 252 no Santos Dumont. Em 17 de abril de acordo com levantamento da Hotéis Rio, a taxa média de ocupação hoteleira na cidade para o período havia atingido a marca de 71,4%, superando os níveis habituais de maio.

– O Rio de Janeiro está em festa, mas também está preparado. Estamos falando de um impacto econômico estimado em R$ 600 milhões, com um ticket médio que cresce a cada ano, e em uma cidade que, além de acolhedora, oferece acesso democrático à cultura. É uma ação coordenada que reforça não só o papel do Rio como capital cultural, mas também seu protagonismo como motor do turismo e da economia criativa – destacou o secretário de Cultura, Lucas Padilha.

Bloqueios de trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) montou um esquema especial de bloqueios em Copacabana, semelhante ao adotado em grandes eventos realizados na região, como o Réveillon. As alterações foram apresentadas em coletiva de imprensa. Já nesta sexta-feira, dia 25, haverá proibição de estacionamento em diversas áreas de Copacabana e em Botafogo, próximo ao Túnel Velho, com a supressão de aproximadamente 3 mil vagas.

A partir da meia-noite de sábado, 3, começam os bloqueios de acesso a Copacabana. Ônibus fretados não terão permissão de entrar no bairro, e também não poderão estacionar nos bairros vizinhos, como Botafogo (incluindo o Morro do Pasmado), Ipanema, Lagoa e Urca. A partir das 7h da manhã do dia 3, a Avenida Atlântica será totalmente interditada, com bloqueio para veículos em toda a via, incluindo a pista junto aos prédios e as ruas de acesso à orla. Já a partir das 18h, começa o bloqueio ao acesso de veículos particulares à Copacabana, sendo permitida apenas a entrada de ônibus e táxis. Após as 19h30, nem ônibus e táxis poderão entrar no bairro. Ao todo, a CET-Rio operará 27 pontos de bloqueio em vias de acesso.

A liberação dos bloqueios externos começará às 4h da manhã de domingo, com exceção da Avenida Atlântica, que seguirá fechada para tráfego até às 6h. A partir desse horário, a via será reaberta para veículos, mantendo-se, no entanto, a área de lazer na faixa da orla e a faixa reversível na pista junto às edificações.

Para garantir o bom funcionamento do tráfego e manter a população informada, a CET-Rio contará com 205 operadores de trânsito, 49 motocicletas, 26 viaturas, 10 reboques, 31 painéis de mensagens, 700 placas informativas e 45 faixas de orientação.

Transportes e acesso

Em esquema semelhante ao do Réveillon, o principal ponto de embarque no dia do show será o Terminal Enseada de Botafogo, localizado na Avenida das Nações Unidas, próximo ao Botafogo Praia Shopping. Entre 19h30 do dia 3 e 4h da manhã do dia 4, o terminal concentrará todos os embarques, fluxos e destinos. De lá sairão linhas regulares de ônibus com destino à Zona Sul — incluindo Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá — e à Zona Norte — com direção à Tijuca e ao Méier. Durante esse período, algumas linhas também operarão de forma especial, com partidas e chegadas no terminal de Botafogo. São elas: 100 (Central do Brasil), 167 (Terminal Gentileza), 483 (Penha) e 492 (Bancários).

Além disso, será possível utilizar os pontos de ônibus regulares na Praia de Botafogo para as seguintes linhas: 309 (Terminal Alvorada), 550 (Cidade de Deus), 553 (Recreio), 554 (Vargem Grande), 410 (Saens Peña), 426 (Usina), 433 (Vila Isabel), 457 (Abolição) e 474 (Méier).

O MetrôRio terá operação especial com as três estações de metrô de Copacabana abertas durante 24 horas, do sábado para o domingo. A estação Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque entre 16h e 22h do sábado, dia 3. Haverá controle de fluxo nos arredores das estações para garantir a segurança da operação.

Para ir ao show, o embarque poderá ser feito normalmente em qualquer estação do metrô, com pagamento por aproximação, cartão Giro ou Riocard. Após a meia-noite, todas as estações do metrô, exceto as de Copacabana, funcionarão apenas para desembarque. Na volta, o público poderá utilizar as estações Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde, que estarão abertas 24 horas. No entanto, não haverá venda de bilhetes na Cardeal Arcoverde. As autoridades recomendam o uso da estação Siqueira Campos, que possui dois acessos, 50% a mais de capacidade de embarque, mais validadores e bilheteria ativa.

Para quem for utilizar os trens da SuperVia, a operação especial prevê a reabertura da estação Central do Brasil à meia-noite do domingo, dia 4. Nos ramais, estão programadas as seguintes partidas: no ramal Santa Cruz, os trens sairão às 1h, 2h, 3h e 4h30; no ramal Saracuruna, às 0h45, 1h45, 2h45 e 4h; e no ramal Japeri, às 0h30, 1h30, 2h30 e 4h.

O BRT terá reforço de frota nos serviços 60 (Gentileza x Deodoro – Parador) e 22 (Jardim Oceânico x Alvorada – Parador) na noite de sábado (03/05) e madrugada de domingo (04/05). Além disso, o serviço executivo direto Terminal Gentileza x Aeroporto do Galeão vai operar durante toda a madrugada com partidas do Terminal Gentileza sentido Galeão a cada hora.

O VLT também terá operação excepcional para o show. A linha 1 funcionará 24 horas, e o trecho entre o Terminal Gentileza e a Central do Brasil operará de forma contínua das 23h do dia 3 até às 5h da manhã do dia 4, com intervalos de 20 minutos. São aceitos os cartões RioCard e Jaé, que podem ser comprados ou recarregados nas paradas e estações. Recomenda-se inserir os créditos com antecedência para garantir a ida e a volta com tranquilidade.

Estrutura

Para garantir conforto e segurança ao público, a Prefeitura montou uma ampla estrutura ao longo da orla de Copacabana. Foram instaladas 16 torres de delay (estruturas de telões, som e iluminação) de 9m de altura por 5 m de largura, garantindo cobertura sonora uniforme em toda a área. A acessibilidade também foi priorizada, com a instalação de estruturas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD). Além disso, o espaço contará com 500 cabines sanitárias, incluindo unidades adaptadas.

A Prefeitura instalará uma Central de Órgãos Públicos com duas salas, que abrigarão o centro de monitoramento, a Secretaria da Mulher, a assistência social e demais órgãos envolvidos no suporte ao evento.

Na área da segurança, a operação municipal apoia as autoridades competentes com a infraestrutura necessária, disponibilizando 78 torres de vigilância a serem tripuladas por policiais militares, 150 detectores de metal do tipo raquete para apoio às revistas, 18 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial posicionadas nos pontos de controle e a instalação de grades nas ruas transversais à orla, para controle de acesso ao evento.

Dois contêineres do Corpo de Bombeiros serão posicionados na orla de Copacabana, um na altura da Avenida Princesa Isabel e outro na Rua Figueiredo de Magalhães.

Planejamento da Saúde

Três postos de atendimento médico serão instalados: o primeiro no canteiro central da Avenida Atlântica com a Avenida Princesa Isabel, o segundo na Praça do Lido e o terceiro no canteiro central da Avenida Atlântica com a Rua República do Peru. Cada posto será equipado com geradores, mobiliário, rampas de acesso e insumos médicos. No total, estarão disponíveis 36 leitos, sendo 6 de suporte avançado à vida, além de 45 poltronas de hidratação e 30 ambulâncias UTI móveis, todas com equipes médicas completas. A operação contará com 30 médicos, 28 enfermeiros, 32 técnicos de enfermagem, 20 funcionários de apoio e 80 maqueiros divididos em 40 duplas para auxiliar no atendimento e deslocamento de possíveis acidentados.

Os hospitais municipais Miguel Couto e Souza Aguiar estarão preparados para receber pacientes transferidos, caso necessário, com as remoções coordenadas pela Central Municipal de Regulação. As rotas de acesso e evacuação já foram planejadas e compartilhadas com todos os órgãos envolvidos.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda ao público que vai assistir ao show que aumente a ingestão de água, leve medicações de uso contínuo, use roupas leves e carregue um documento de identificação com telefone de contato de emergência.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) também atua na operação do show, realizando inspeções para fiscalizar se os postos de saúde e os serviços fornecedores de alimentos estão funcionando de acordo com as normas. Já a Vigilância em Saúde, por meio do CIEVS-Rio, monitora os cenários epidemiológicos, seguindo protocolos internacionais, antes, durante e depois do grande evento. A Prefeitura também irá alocar vans do programa de promoção da saúde “Van Bora”, que oferecerão testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis e preservativos ao público.

Ordem Pública e Guarda Municipal

A Prefeitura do Rio contará com a atuação integrada das equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal, com foco no ordenamento urbano e na segurança preventiva. Antes do show, as equipes vão realizar a operação específica de fiscalização de quiosques e barracas de praia, a chamada “Operação Tatuí”, com o objetivo de retirar mercadorias e itens deixados irregularmente na faixa de areia.

No dia 3, serão mobilizados 1.310 agentes da Seop e GM, que contarão com o apoio de 78 viaturas, 24 motocicletas e 9 reboques. As ações incluem patrulhamento, fiscalização do comércio ambulante irregular e desobstrução de áreas públicas. Também serão realizados o ordenamento do trânsito e a fiscalização de táxis, carros de aplicativo e transporte complementar na região.

Câmeras e informações em tempo real

O Centro de Operações Rio (COR) é responsável por monitorar e otimizar o funcionamento da cidade diariamente, antecipando e gerenciando crises em colaboração com outros órgãos. Durante o show da Lady Gaga, o COR atuará em sua capacidade total, com um centro avançado montado no local, na Avenida Atlântica com a República do Peru. Para garantir a segurança e o controle da operação, foram instaladas 240 câmeras em Copacabana e 106 câmeras ao longo da Avenida Atlântica, além das 40 câmeras fornecidas pela organização do evento. A operação também contará com 4 drones, sendo dois deles em parceria com a empresa Intelbras.

O COR orienta os cariocas e visitantes a baixarem o aplicativo gratuito COR.Rio, que oferece informações em tempo real sobre ocorrências na cidade, condições de tráfego e meteorologia. Além disso, telas em mobiliários urbanos espalhadas pelas ruas informarão o público sobre as restrições de trânsito programadas para o dia do show.

Coleta de lixo

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) preparou um esquema específico para o show da Lady Gaga. A principal alteração é que não haverá coleta regular de lixo em Copacabana na noite de sábado, dia 3. Essa coleta será realizada excepcionalmente no domingo, dia 4, a partir das 19h30, tanto para prédios residenciais quanto para o comércio em geral. A Comlurb pede a colaboração da população para que o descarte de resíduos nas ruas do bairro não seja feito no sábado à noite, mas apenas no domingo, a partir de 19h. Para reforçar a orientação, materiais informativos foram distribuídos em estabelecimentos e edifícios da região.

Na areia e no calçadão da Avenida Atlântica, a Comlurb disponibilizará dois mil contêineres de 240 litros e duzentos contêineres de 1.200 litros para descarte de lixo. Para garantir a limpeza da orla antes e depois do evento, a companhia mobilizará 1.630 garis, além de três profissionais designados para cada um dos três postos de saúde da orla. A operação contará com 42 equipamentos, entre eles 6 tratores de remoção, 6 tratores de peneiramento para a areia, 2 mini máquinas de lixo, 7 pás carregadeiras e 21 caminhões basculantes. Também serão utilizados 65 veículos, incluindo 26 moto-bombas, 12 caminhões-pipa, 14 compactadores, 12 varredeiras e um carrinho elétrico.

Identificação de crianças e adolescente

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) vai oferecer pulseiras de identificação para crianças e adolescentes com o objetivo de facilitar o reencontro com seus responsáveis em caso de separação ou emergência. As pulseiras terão o nome da criança e o contato do familiar. As estações do Metrô Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos serão os pontos de identificação.

Além disso, a SMAS terá um espaço de convivência na Escola Municipal Doutor Cícero Penna, em Copacabana, das 17h à 1h, para filhos de ambulantes que estiverem trabalhando no evento. Assistentes sociais e educadores estarão no local para garantir o bem-estar das crianças, oferecendo atividades e alimentação. A SMAS também vai promover campanhas de enfrentamento à violência sexual e de erradicação do trabalho infantil, com distribuição de material educativo.

Equipes técnicas estarão mobilizadas em toda a área do evento para atuar em situações de vulnerabilidade social, garantindo apoio e encaminhamentos adequados sempre que necessário.





Acessibilidade facilitada

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência atuará de forma integrada para orientar, informar e analisar documentos antes do acesso aos dois espaços exclusivos destinados a pessoas com deficiência (PCDs) durante o show da artista Lady Gaga. A entrada nesses espaços ocorrerá por ordem de chegada, mediante apresentação de documento comprobatório da deficiência, acompanhado de documento oficial com foto. Cada pessoa com deficiência terá direito a um acompanhante.

A permanência nos espaços será livre, condicionada apenas à capacidade máxima de cada área. A secretaria informa, ainda, que os espaços acessíveis estarão localizados nos setores A e B do evento. A Estação Arcoverde do metrô é a mais próxima desses setores, com acessibilidade realizada por plataforma inclinada e escadas rolantes. Já a Estação Siqueira Campos conta com elevadores. Banheiros acessíveis também estarão disponíveis nas imediações dos dois espaços reservados.

Fiscalização de veículos aquáticos

Considerando que parte do público costuma assistir a shows em Copacabana diretamente do mar, a Capitania dos Portos anunciou uma operação especial para o evento do dia 3. O órgão informou que a área marítima próxima ao local do show estará interditada para embarcações não autorizadas das 16h de sábado até as 4h da manhã de domingo.

A operação foi estruturada em fases. Desde o dia 14 de abril, estão sendo realizadas ações preventivas, com inspeções prévias nas marinas para distribuição do passe livre — documento que permite a aproximação das embarcações à área do evento — e realização de testes com etilômetro para a entrega das pulseiras “zero álcool”. No dia do show, haverá fiscalização e orientação do tráfego aquaviário nas proximidades.

As embarcações que forem inspecionadas e liberadas receberão um adesivo de identificação e serão direcionadas a áreas específicas de permanência durante o evento: a Área 1 será destinada às embarcações de grande porte, a Área 2 às embarcações de até 24 metros, e a Área 3 será exclusiva para embarcações oficiais do evento. A Capitania dos Portos se reserva o direito de decretar a impraticabilidade de acesso ao local em função de determinadas condições ambientais.

Assistência a mulheres vítimas de abuso

Como em outros grandes eventos públicos e abertos, a Prefeitura do Rio e a Riotur, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados, prepararam um esquema especial de apoio a mulheres vítimas de abuso ou violência, como parte da política Rio Mais Seguro para as Mulheres. A campanha de conscientização foi reforçada com a distribuição de materiais informativos que orientam e apoiam a população sobre assédio e violência contra a mulher.

Durante o show da Lady Gaga, em Copacabana, uma equipe especializada estará presente no local, com profissionais identificadas e preparadas para oferecer apoio imediato em casos de assédio ou violência. O suporte inclui atendimento no local, orientação e encaminhamento para atendimento médico, se necessário. As mulheres que forem atendidas durante o evento continuarão sendo acompanhadas posteriormente em algum dos equipamentos da Secretaria.

A equipe de plantão contará com 66 profissionais, incluindo técnicas, coordenadoras e motoristas, todas preparadas para garantir um ambiente mais seguro e acolhedor para o público feminino.