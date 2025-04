Prefeitura do Rio de Janeiro promove Seminário com tema: “Autismo: Caminhos para Inclusão Socioeconômica” – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria de Integração Metropolitana do Rio realiza no dia 29/04, entre 14h e 17h, o seminário “Autismo: Caminhos para Inclusão Socioeconômica”, no Teatro Correios Léa Garcia, Centro da cidade. O encontro tem como objetivo compartilhar estratégias de sucesso aplicadas para acessibilidade, inclusão e empregabilidade da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos âmbitos sociais e educacionais. Durante o seminário será entregue o prêmio “SEIM – Integrando Ações – Capacitação e Inclusão”, que homenageará projetos da região metropolitana do Rio que promovam inclusão de pessoas com autismo e outras deficiências à sociedade.

Com o evento, a Secretaria pretende promover reflexão sobre a importância dessas táticas. O objetivo é que estas estratégias sirvam de inspiração e incentivem educadores, profissionais da saúde, pais, gestores públicos, entidades da sociedade civil e lideranças da Região Metropolitana do Rio de Janeiro a estimularem a autonomia, valorização e inclusão de pessoas com TEA ao mercado de trabalho. A Secretaria também pretende divulgar as informações em suas comunidades, ampliando seu alcance em diversos setores da sociedade.

O secretário de Integração Metropolitana, Luis Santos enfatiza que o encontro vai esclarecer o público sobre as ações que já estão sendo implantadas nos âmbitos público e privado para que pessoas com TEA possam superar desafios facilitando seu acesso a uma boa oportunidade de emprego.

– Seguimos com a missão da secretaria, que é justamente integrar os 22 municípios da região metropolitana, e por meio dos seminários receber as reais necessidades da população para gerar políticas públicas eficazes, explica o secretário Luis Santos.

O secretário municipal da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, que será um dos palestrantes, ressalta a importância da discussão do tema:

– Será uma ótima oportunidade par debatermos o autismo no mercado de trabalho, que é um tema cada vez mais relevante e do total interesse da nossa pasta, parabenizo a secretaria de integração pela iniciativa, conclui o secretário Manoel Vieira.

Participarão do Seminário Dejane Nascimento, Gerente de Trabalho e Assistência da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Dejane abordará políticas públicas voltadas para a implantação da metodologia do Emprego Apoiado. Também participará do seminário Luciana Reis, psicopedagoga e especialista em educação inclusiva, que compartilhará sua experiência como educadora focada no acolhimento e valorização da criança, independente das suas necessidades, garantindo equidade de oportunidade de aprendizado.

Serviço:

Seminário: “Autismo: Caminhos para Inclusão Socioeconômica”

Data: 29/04 (terça-feira)

Horário: 14h às 17h

Local: Teatro Correios Léa Garcia – Rua Visconde de Itaboraí, 20 – Centro

O Seminário será transmitido ao vivo, via Instagram @seim.rio e Youtube Seim-rio.

Evento gratuito, sujeito a lotação.

As inscrições poderão ser feitas pelo link disponível na bio do instagram – @seim.rio

O local possui estrutura adaptada. Classificação Livre