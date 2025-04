Prefeitura de Sorocaba inaugura o City Tour 2025 – Agência de Notícias

Fotos: Luís Gustavo Adabro

Com a proposta de manter sempre viva a história da cidade, por meio de seus pontos turísticos e culturais, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), realizou, com o apoio da Secretaria de Cultura (Secult), Secretaria de Comunicação (Secom) e demais secretarias envolvidas, na tarde deste sábado (26), o ônibus turístico, com passeios gratuitos no City Tour. A volta do programa reuniu cerca de 42 pessoas que conheceram diversos pontos históricos e culturais da cidade.

O ônibus, todo aberto nas laterais e personalizado, partiu do Paco Municipal, no bairro Alto da Boa Vista. Ao longo do trajeto, os participantes contaram com o acompanhamento da guia turística Verena Klan, com a primeira parada na Casa do Turista, no bairro de Santa Rosália, local em que os participantes tiveram a disposição um coffe break, além de saber mais sobre o espaço.

“Com o programa City Tour, conseguimos fomentar, ainda mais, o turismo sorocabano, além de disseminar e manter viva a cultura e a história da nossa cidade”, ressalta o secretário de Turismo, Hudson Pessini.

Já a segunda parada foi no Complexo do Jardim Maylasky, onde está localizada a Estação Ferroviária, o Museu da Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS), o Museu da Estrada de Ferro e o Chalé Francês. Lá, os participantes puderam conhecer mais sobre a história da cidade por meio das ferramentas expostas no museu, bem como fotos e informações sobre o passado de Sorocaba.

“É uma otima oportunidade para conhecer mais sobre a historia da cidade bem como a cultura do municipio. Com isso, também conheço mais Sorocaba, cidade que me acolheu há seis anos e adquiro experiencia na minha área”, relata a guia de turismo, Juliana Hoffmann Rodrigues, de 45 anos.

A terceira parada foi na Praça Cel. Fernando Prestes, onde todos puderam apreciar toda a arquitetura externa da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Ponte, além de saber mais sobre o busto instalado na praça, em homenagem ao Dr. Braguinha e todos os prédios ao entorno do local.

A profissional de TI, Patricia da Silva Cacciatore, de 54 anos, esteve presente na inauguração do evento. Para ela, ações como essa são muito importantes para conhecer mais sobre a cidade. “Moro em Sorocaba há dois anos e meio e achei ótima a ideia do City Tour. O Poder Público Municipal está de parabéns pela iniciativa “, disse.

O ônibus turístico também passou por outros endereços históricos, como: Avenida Pereira da Silva, Praça Pio XII, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS), Museu da Estrada de Ferro, Palacete Scarpa, antiga Fábrica Cianê, Rio Supiriri, Shopping Sorocaba (antiga Feira Agropecuária de Sorocaba), em frente à Escola Estadual “Júlio Prestes de Albuquerque” (Estadão), Escola Municipal “Getúlio Vargas”, Praça Nove de Julho, Praça Frei Baraúna, Mosteiro de São Bento, Praça Dr. Arthur Fajardo, Avenida São Paulo e retornando ao Paço Municipal.

Sobre o City Tour

O City Tour é realizado sempre aos sábados, às 14h, e aos domingos, ou também em feriados, às 9h. O passeio tem a duração de aproximadamente três horas e são 36 vagas disponíveis em cada um deles, sendo uma para cadeirante.

As inscrições on-line aos interessados estão disponíveis sempre às segundas-feiras, totalmente gratuita, pelo Portal da Prefeitura, ou diretamente pelo link: https://survey.sorocaba.sp.gov.br/index.php/277234. O ponto de partida e de chegada é o Paço Municipal, localizado na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, número 2.945, no Alto da Boa Vista.