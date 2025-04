Prefeitura de João Pessoa impulsiona geração de renda com cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de João Pessoa tem investido fortemente na qualificação profissional como estratégia para promover inclusão social, fomentar a economia solidária e abrir portas para o mercado de trabalho. Por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), estão sendo ofertados diversos cursos gratuitos que atendem públicos variados, com foco especial em artesãos, mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens em busca de oportunidades.

Os cursos têm impacto direto na vida dos participantes, como relatam as artesãs Margarete Vital e Cristiane Galdino. Margarete destaca a importância da sustentabilidade no aprendizado. “Esses cursos são de grande importância, além de um grande aprendizado. A natureza agradece, pois reaproveitamos banners para confeccionar bolsas. Isso nos faz enxergar novos usos para materiais recicláveis”, afirma.

Já Cristiane Galdino, do projeto Mosaico em Cores, ressalta o papel dos cursos como fonte de atualização e inspiração. “Eles são portas de entrada para artesãos que buscam inovação e querem acompanhar o mercado. A partir das formações que fiz no Labin [Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato Competitivo], passei a desenvolver projetos voltados à valorização da cultura paraibana”, disse.

Sedes – A Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenação de Economia Solidária, oferece cursos como Arte Sustentável, Pintor de Obras Imobiliárias e Eletricista Predial, com turmas de 20 alunos nos turnos da tarde e noite. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba (Aemp), novas turmas estão previstas. Os requisitos para participação incluem idade mínima (16 anos para pintor e 18 anos para eletricista), CPF, RG e estar cursando a partir do 5º ano do ensino fundamental.

Além disso, a Diretoria de Inclusão Produtiva (Dipop) realiza oficinas voltadas aos beneficiários do auxílio-moradia, com funções como barbeiro, corte e escova, manicure e pedicure, pintura em tecido, decoupage e crochê, informática para idosos e condicionamento físico para idosos.

Sedest – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho lidera o programa ‘Eu Posso Criar’, voltado ao desenvolvimento da economia criativa e valorização do artesanato. A iniciativa oferece um calendário anual de cursos gratuitos em parceria com o Sebrae, o Programa do Artesanato Paraibano (PAP) e o Eu Posso Aprender.

Um dos destaques é o Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato (Labin), que atua com filosofia de cocriação e protagonismo dos artesãos, apoiando a melhoria contínua dos produtos e a inserção no mercado de trabalho.

Calendário de Cursos 2025 – Programa de capacitação para artesãos:

13/05 – O Futuro do Artesanato: tendências e inovações

27/05 – Harmonia das Cores: teorias, significados e aplicações

10/06 – Empregabilidade e Empreendedorismo

01/07 – Precificação e Inteligência Financeira

12/08 – Marketplace e plataformas de vendas online

26/08 – Branding e posicionamento de marca

09/09 – Fotografia com celular

14/10 – Ferramentas digitais para produção de conteúdos

11/11 – Produção de vídeos para divulgação e vendas

25/11 – Redes Sociais: estratégias de marketing digital

As inscrições são abertas uma semana antes de cada curso e limitadas a 50 vagas por turma.

SPPM – A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também desempenha um papel crucial na qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade. Só em 2024, cerca de 200 mulheres foram capacitadas em cursos que possibilitaram a conquista de empregos ou o início de pequenos negócios.

Além dos cursos, a secretaria oferece acolhimento e orientação para vítimas de violência doméstica, por meio de uma rede de apoio composta por instituições como o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, a Ronda Maria da Penha e a Rede de Atenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Remav).

Contatos úteis para informações e inscrições:

S edest – c oordenação g eral: (83) 98654-8978

(83) 98654-8978 S edes – c oordenação g eral: (83) 3213-5356 | (83) 3213-5357

(83) 3213-5356 | (83) 3213-5357 SPPM – Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (24h): 0800-283-3883

0800-283-3883 Canais de denúncia: 180 (Central da Mulher), 197 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar), 153 (Ronda Maria da Penha)

Com iniciativas como essas, João Pessoa se consolida como um polo de formação cidadã e inclusão produtiva, promovendo autonomia, desenvolvimento sustentável e geração de renda para a população.