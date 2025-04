Prefeito celebra sucesso da maior corrida pelo autismo do Brasil e reforça João Pessoa como referência de inclusão

O prefeito Cícero Lucena comemorou o sucesso da 2ª Corrida Paraibana pelo Autismo, realizada neste domingo (27), que reuniu 1.200 corredores, com largada no Busto de Tamandaré e percursos de 5 km, 10 km e na modalidade Family Run (até 1 km). Entre os participantes, 300 eram crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consolidando a prova como a maior do Brasil voltada para esse público. Cícero Lucena também destacou João Pessoa como referência nacional na promoção de esportes saudáveis e inclusão social.

“Uma alegria participar, logo cedo, junto com tantas famílias de autistas, dessa que já é a maior corrida do Brasil voltada para o autismo. É uma felicidade ver João Pessoa consolidando a prática esportiva, associada a uma causa tão justa e importante, que simboliza o amor e o carinho ao próximo. Vamos seguir avançando em inclusão social e qualidade de vida”, afirmou o prefeito, que completou o percurso de 5 km.

O evento foi organizado pela Associação Paraibana de Autismo (APA), com apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). Mais do que cruzar a linha de chegada e conquistar uma medalha, o principal objetivo da corrida foi conscientizar a sociedade sobre o autismo, utilizando o esporte como ferramenta para levar informação e combater preconceitos. O secretário municipal de Esportes, Zezinho do Botafogo, exaltou a iniciativa e afirmou que o evento já é uma referência no calendário esportivo da cidade.

“Com a participação ativa da Prefeitura de João Pessoa apoiando a APA, temos trabalhado fortemente a questão da inclusão. A presença do prefeito e de vários parceiros sensíveis à causa reforça a importância de conhecer e cuidar melhor das pessoas autistas. A corrida chama a atenção para essa realidade cada vez mais presente em nossa sociedade. Uma manhã inesquecível, repleta de alegria e solidariedade”, declarou o secretário.

Celebração na orla – Famílias inteiras e corredores de todas as idades se reuniram para celebrar o esporte, a inclusão e a conscientização sobre o autismo. A Corrida pelo Autismo transformou a Orla de João Pessoa em um grande espetáculo de amor, respeito e superação. O apoio da Prefeitura foi considerado fundamental para o sucesso da prova, segundo Hosana Carneiro, presidente da Associação Paraibana de Autismo.

“O apoio incondicional do prefeito Cícero Lucena foi essencial. Hoje, estar próximo das pessoas autistas é uma marca da gestão dele. Tivemos uma corrida esgotada, com famílias confiando na nossa estrutura e projeto. Às cinco, seis horas da manhã, conseguimos reunir mais de 300 famílias de autistas e mais de 1.200 corredores. São quilômetros de amor e energia de uma sociedade que levanta a bandeira pela causa”, destacou Hosana.

A advogada Patrícia Santos levou a filha de 9 anos para participar da corrida e falou da importância de eventos inclusivos. “Minha filha começou a socializar há pouco tempo, após iniciar a terapia. Eventos como este ajudam muito no desenvolvimento social dela — estar em contato com outras pessoas faz toda a diferença. Sem falar no benefício para a saúde física. João Pessoa está se tornando, de fato, uma cidade muito mais inclusiva”, contou emocionada.

Resultados:

5km – Feminino

1. Rafaella de Melo Soares

2. Patrícia Alves de Monteiro Vidal

3. Rozilene Maria Nóbrega

5km – Masculino

1. Paulo da Silva Moura

2. Marco Patrício

3. Severino da Silva Santos

10km – Feminino

1. Edivânia da Conceição Nogueira

2. Emanuela Marques de Araújo

3. Katiana Ramos de Aguiar

10km – Masculino

1. Denilson Pontes Marculino

2. Carlos Munir Soares de Oliveira

3. Fabrício Leandro Rosendo