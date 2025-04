Podcast da Secretaria da Juventude Carioca recebe criador do jornal Voz das Comunidades – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O PodJUV, podcast da Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio), recebeu, na quinta-feira (24/4), Rene Silva, jornalista, ativista e criador do jornal Voz das Comunidades, para um bate-papo inspirador sobre comunicação, favela, resistência e o poder da informação. Com apresentação da secretária Gabriella Rodrigues, o episódio traz reflexões sobre como a juventude pode transformar realidades a partir de sua própria voz.

Rene Silva começou sua trajetória ainda adolescente, aos 11 anos, criando um jornal comunitário no Complexo do Alemão, onde nasceu e foi criado. O que era um projeto escolar se transformou em um dos veículos mais relevantes da comunicação popular no Brasil. Ficou nacionalmente conhecido durante a ocupação policial no Alemão, em 2010, quando narrou em tempo real os acontecimentos através das redes sociais.

Desde então, Rene vem se destacando por sua atuação como comunicador, ampliando o alcance das narrativas periféricas e inspirando jovens em todo o país com sua história de coragem, compromisso e transformação social. Na conversa, Rene fala sobre suas experiências e desafios enquanto comunicador comunitário que começou sua jornada ainda muito jovem.

O PodJUV é um espaço plural, jovem e acolhedor, criado para amplificar as vozes que constroem o Rio todos os dias. Os episódios abordam temas como empregabilidade, saúde mental, educação, cultura, comportamento e inovação, sempre a partir das experiências de quem faz a diferença nas comunidades cariocas.

Além de Rene Silva, o podcast já recebeu nomes como Raull Santiago e Lola Monteiro e contará com convidados como Marcelo Barros (jornalista esportivo), William Borghetti (especialista em neurociência e comunicação) e Joyce Tavares (publicitária e influenciadora).

Os episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, às 19h, no YouTube da Juventude Carioca.

Assista aqui a conversa com Rene Silva.