Lei 1.871/1998 – Rio da Prata e Formoso – Lei Dep. Paulo Corrêa

Posted on

A operação de ordenamento foi realizada nas areias da Zona Sul, do Posto 12, no Leblon, ao Posto 8, no Arpoador – Divulgação A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Comlurb realizaram, na noite de terça-feira (19/3), uma grande operação de ordenamento nas areias da Zona Sul da cidade, do Posto 12, no Leblon, […]