João Fonseca e Bia Haddad estreiam com vitória no Masters de Madri

Duas estreias de luxo no do Masters 1000 de Madri (Espanha). Este foi saldo do primeiro dia do tênis brasileiro na chave de simples masculina e feminina no saibro espanhol. Nesta quinta-feira (24), a paulista Beatriz Haddad Maia, número 19 do mundo, interrompeu uma sequência de nove derrotas: venceu de virada a norte-americana Bernarda Pera (81ª no ranking) e avançou à terceira rodada. Na sequência, o carioca João Fonseca (65º) atropelou o qualifier dinamarquês Elmer Moller (114º) e se classificou para a terceira rodada. Ambos voltam a jogar no sábado (26), em horário a ser definido pelos organizadores.

Após um início de temporada difícil, Bia resgatou hoje seu estilo guerreiro em quadra. Ela saiu atrás no placar, ao perder o primeiro set por 2/6, mas se recuperou logo na parcial seguinte, fechando em 6/3. Depois, dominou o terceiro e último set por 6/1. A adversária da brasileira na terceira rodada de simples será a suíça Belinda Bencic (42ª). Antes, às 10h40 (horário de Brasília), Bia estreará na chave de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund, contra as chinesas Wang Xinyu e Zheng Saisai.

O jovem João Fonseca, de volta aos torneios oficiais após um mês retornou em grande estilo. Em apenas 1h13min, o carioca dominou a partida, ganhando por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). Na segunda rodada, João medirá forças com o número 12 do mundo, o norte-americano Tommy Paul, um dos favoritos ao título, que fará sua estreia no torneio contra o brasileiro. Na atual temporada, João Fonseca venceu 10 dos 15 jogos que disputou. Em fevereiro, ele conquistou o ATP 250 de Buenos Aires, seu primeiro título no circuito profissional da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).