Hoje é Dia destaca os direitos das domésticas e acidentes de trabalho

Começamos esta edição com o Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril. Uma classe de trabalhadoras que sofre várias violações de direitos, que remontam ao passado escravocrata do Brasil. São jornadas exaustivas, má remuneração e outros abusos, culminando no assédio sexual e no trabalho análogo à escravidão. Em 2013 o Legislativo aprovou a emenda constitucional nº 72, conhecida como PEC das Domésticas, que instituiu a igualdade de direitos entre as domésticas e as outras classes de trabalhadores. Mesmo assim, a informalidade e precariedade das condições de trabalho persistem. A Agência Brasil abordou o problema nesta reportagem, de 2023, e nesta outra aqui, publicada em 2024. Também explicou quais são os direitos da categoria neste texto aqui. O Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, deu sua contribuição ao debate em 2023, mostrando como os direitos previstos na PEC das Domésticas ainda são desrespeitados.

Ainda falando sobre trabalho, o dia 28 de abril também é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A efeméride foca sobretudo na prevenção. No Brasil, de 2012 a 2022, foram notificados seis milhões de acidentes de trabalho (dados do INSS), como mostra esta reportagem da Agência Brasil, esta da Radioagência Nacional e esta outra, do Repórter Brasil, da TV Brasil, todas de 2024. Acidentes que muitas vezes provocam afastamentos prolongados ou até incapacidade permanente, sem falar nas mortes, que chegaram a quase 16 mil no período de 2016 a 2022, de acordo com dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, como mostra esta outra reportagem da Agência, também de 2024.

Educação

O dia 28 de abril é o Dia Mundial da Educação, efeméride criada na “Cúpula Mundial da Educação”, realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade Senegalesa de Dakar. Na ocasião, 180 países se comprometeram a não poupar esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta. No Brasil, o recorte de Educação do Censo de 2022, do IBGE, mostra que a frequência escolar cresceu em todas as faixas etárias, mas ainda enfrentamos gargalos no acesso ao ensino superior, onde a desigualdade persiste. De 2000 a 2022, na população com 25 anos ou mais de idade, a proporção dos que tinham nível superior completo cresceu 2,7 vezes: de 6,8% para 18,4%. Mas, enquanto 25,8% das pessoas brancas tinham graduação superior, essa taxa era de 11,2% para a população preta e de 12,3% para os pardos. Ou seja, menos da metade dos brancos. Esse problema foi exposto e discutido pelos veículos da EBC, como nestas reportagens da Agência Brasil, Agência Gov, Radioagência Nacional e Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Meio ambiente

A caatinga é um bioma 100% brasileiro e ocupa 10,1% do território nacional, englobando oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Cerca de 28 milhões de pessoas vivem nesse ambiente, onde existem também 3,2 mil espécies de plantas, 371 de peixes, 224 de répteis, 98 de anfíbios, 183 de mamíferos e mais de 500 de aves, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Por tudo isto, é mais do que justo que exista um dia para homenageá-lo: 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga. A importância de preservar o bioma e muitas de suas espécies, que correm risco de extinção, é o foco desta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2022. Estudos para promover a recuperação de áreas da caatinga já devastadas foram tema desta outra reportagem da Agência, de 2024. O programa Brasil Rural, da Rádio Nacional, entrevistou um pesquisador da Embrapa sobre as características do bioma. E a TV Brasil dedicou um capítulo de seu programa Nossos Biomas, em 2022, para falar sobre as riquezas da caatinga.

História

O ano de 2025 marca o centenário da Coluna Prestes, que começou no dia 29 de abril de 1925, no Paraná. Considerada a maior marcha militar do mundo, com 1.500 homens e mulheres, a maioria soldados de baixa patente, a coluna percorreu cerca de 25 mil quilômetros, em dois anos e meio, passando por vários estados, e jamais chegou a ser oficialmente derrotada. Sob a liderança do militar e político gaúcho Luís Carlos Prestes, o movimento surgiu em decorrência da insatisfação dos militares com o então governo vigente. Esta reportagem da Agência Brasil de 2024, e esta edição do Repórter Brasil Noite, da TV Brasil, de 2015, trazem o histórico do movimento.

Há 50 anos, no dia 30 de abril de 1975, acabava a Guerra do Vietnã, um dos maiores conflitos do século XX, que começou em 1959 e durou 16 anos. Na época, o país estava dividido entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Ambos os lados buscavam a unificação, sob a liderança de quem vencesse. O conflito entrou para a história pela brutalidade e por ser a maior derrota militar dos Estados Unidos, que tinham se aliado ao Vietnã do Sul. Foram três milhões de vítimas, entre mortos e mutilados, e o uso de armas químicas pelos EUA chocou o mundo pelo seu poder altamente devastador. A Rádio Nacional falou sobre os horrores da Guerra do Vietnã em duas ocasiões: nesta edição de 2015 do programa História Hoje, e no programa Na Trilha da História, em 2019. A TV Brasil também deu destaque ao tema, quando completaram-se 40 anos do fim da guerra, nesta edição do Repórter Brasil de 2015. E ainda lembrou os 50 anos da foto que eternizou a brutalidade do conflito: a imagem da menina Kim Phúc correndo com o corpo queimado por napalm, nesta edição do Repórter Brasil Tarde, exibida em 2022.

O salário mínimo foi criado no Brasil há 85 anos. Ele entrou em vigor no dia 1º de maio de 1940. Mas, naquela época, tinha valores diferentes para 22 regiões. Ou seja, não era um valor único para todo o país, como atualmente. A remuneração mínima foi inserida no artigo 121 da Constituição de 1936. Depois, regulamentada em 1938. A Rádio Nacional explicou a história do salário mínimo nesta edição do programa Trocando em Miúdos e nesta do Em Conta, ambos veiculados em 2017.

Liberdade de imprensa

A data de 3 de maio marca o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, comemoração instituída pela ONU em 1993. Neste tema, temos uma boa notícia: o Brasil tem subido no ranking de países com maior índice de liberdade de imprensa, medido pelo relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras. O país, que estava na 110ª colocação em 2022, subiu 28 posições e chegou ao 82º lugar, em 2024, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. Mas, apesar desse avanço, ainda há desafios a serem enfrentados, pois o Brasil continua sendo um país muito violento para profissionais de imprensa e, se considerados os últimos dez anos, só está atrás do México em número de jornalistas assassinados. Entre as medidas importantes para o enfrentamento desse problema está a criação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais, como detalha esta outra reportagem da Agência Brasil, de 2023.

Quem nasceu e quem faleceu esta semana

No dia 28 de abril de 1865 nasceu o médico, cientista, imunologista e pesquisador biomédico mineiro Vital Brazil. Ele foi o fundador do Instituto Butantan, uma das maiores instituições científicas brasileiras, e ficou mundialmente conhecido pela descoberta do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picadas de escorpião. Empreendedor e determinado, ele concluiu que venenos diferentes necessitavam de soros distintos, e abriu mão das patentes de todas as suas descobertas, ajudando a salvar vidas no mundo todo. Saiba mais sobre a vida e o trabalho de Vital Brazil nesta edição do História Hoje de 2015, da Rádio Nacional, e nesta reportagem de 2020 da Agência Brasil.

Há dez anos, no dia 28 de abril de 2015, perdíamos o ator e diretor paulista Antônio Abujamra. Conhecido por ter apresentado por muitos anos o programa “Provocações”, da TV Cultura, no qual conduzia entrevistas com grandes personalidades de forma direta e provocativa, Abujamra também foi diretor na extinta TV Tupi, e seu teatro era marcado pela irreverência e humor crítico em relação a tabus sociais. Seu falecimento foi noticiado pela Agência Brasil, pela Radioagência Nacional, e pelo Repórter Brasil, da TV Brasil.

No dia 29 de abril de 1980 morria o diretor e produtor de cinema britânico Alfred Hitchcock, considerado o mestre do suspense. Ele começou a filmar em 1922, mas foi nas décadas de 50 e 60 que se consagrou, com filmes como “Disque M para matar”, “Janela indiscreta”, e o clássico “Psicose”, sua obra mais conhecida, que ajudou a mudar a abordagem cinematográfica sobre o terror. Saiba mais sobre o gênio da sétima arte nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada em 2016. O Repórter Brasil Noite, da TV Brasil, prestou uma homenagem ao diretor por ocasião dos 35 anos de sua morte, em 2015, nesta reportagem.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 27 de abril a 3 de maio de 2025.

Abril / Maio de 2025 27 Morte do violonista e compositor fluminense Raphael Rabello (30 anos) – considerado um dos maiores violonistas do Brasil Dia Mundial do Design Gráfico Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung – celebrado no último sábado do mês de abril Dia Nacional da Empregada Doméstica – data lembra luta por direitos da categoria 28 Morte do político italiano Benito Mussolini (80 anos) Nascimento do médico cientista, imunologista e pesquisador biomédico mineiro Vital Brazil Mineiro da Campanha (160 anos) – mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picada de escorpião Nascimento da cantora fluminense de MPB, música clássica, jazz e bossa nova Ithamara Koorax (60 anos) Morte do ator e diretor paulista Antônio Abujamra (10 anos) O Brasil instituiu o cartão-postal pelo Decreto nº 7695, de 28 de abril de 1880, proposto pelo Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conselheiro Manuel Buarque de Macedo (145 anos) Interrompimento do método de enterro por empilhamento por conta do elevado número de mortos pelo novo coronavírus em Manaus-AM (05 anos) – a prática foi interrompida em meio a protestos das famílias em relação às valas Dia Mundial da Educação – comemoração de brasileiros, que está relacionada com a data do fim da “Cúpula Mundial da Educação” que foi realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade senegalesa de Dakar, com a participação de 180 países, quando foi assumido um compromisso de não poupar esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta, e com a “Semana Mundial de Ação pela Educação” ou “Global Action Week for Education”, que tem sido celebrada na última semana de abril e a partir da iniciativa da “Campanha Global pela Educação” Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho Dia Nacional da Caatinga 29 Morte do diretor e produtor de cinema britânico Alfred Hitchcock (45 anos) Nascimento do compositor fluminense Paulo Barbosa (125 anos) Início da Coluna Prestes (100 anos) – considerada a maior marcha militar do mundo, o movimento organizado por tenentistas percorreu o Brasil entre 1925 e 1927, combatendo as tropas dos governos de Artur Bernardes e Washington Luís, durante a Primeira República Dia Internacional da Dança – a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, a simplificação na execução dos passos e a sutileza nos movimentos 30 Morte do político austríaco Adolf Hitler (80 anos); Morte do pianista fluminense Moacyr Peixoto (105 anos); Fim da Guerra do Vietnã (50 anos); Dia Internacional do Jazz – comemoração criada e promovida pela UNESCO a partir da iniciativa do pianista norte-americano Herbie Hancock; Dia da Baixada Fluminense. 1/5 Morte do ator, músico, poeta e comediante baiano Milton da Silva Bittencourt, o Zé Trindade (35 anos) Assinatura do Decreto-Lei nº 2.162, por Getúlio Vargas que instituiu o salário mínimo por regiões (85 anos) Avião de espionagem norte americano U-2, é abatido pela União Soviética (65 anos) – considerado um grave incidente diplomático da Guerra Fria Maio Amarelo – Campanha com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo e a conscientização da importância da segurança no trânsito Dia Mundial do Trabalhador Dia da Literatura Brasileira Lançamento do programa “Colégio do Ar”, da Rádio Ministério da Educação (74 anos) 2/5 Nascimento do músico, arranjador, violonista e cavaquista fluminense Valdir de Paula e Silva, o Valdir Sete Cordas (85 anos) Dia Nacional de Combate ao Assédio Sexual e Moral no Trabalho 3/5 Morte do compositor, violonista e multinstrumentista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (70 anos) – em 1942, transferiu-se para a Rádio Nacional, atuando na orquestra da rádio, regida por Radamés Gnattali, apresentando-se também em trios, duos e como solista Morte do editor e livreiro paulista José Olympio (35 anos) Nascimento do lexicógrafo, filólogo, professor, tradutor, ensaísta e crítico literário alagoano Aurélio Buarque de Holanda (115 anos) Inauguração do Museu Biográfico Casa de Anne Frank em Amsterdã (65 anos) Dia Nacional do Pau-Brasil Dia Internacional da Liberdade de Imprensa – comemoração instituída pela ONU por meio da Resolução 48/432 de 20 de dezembro de 1993 Dia do Parlamento – comemoração, conforme Lei Nº 6.230 de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da 1ª Assembléia Constituinte brasileira em 3 de maio de 1823 Dia do Sol Início da transmissão simultânea da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) (15 anos) – então formada pelos quatro canais próprios da EBC, por sete emissoras universitárias e por 15 emissoras públicas estaduais

As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].