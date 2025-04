Festival de 1º de Maio em Madureira terá show de Mumuzinho e Confessionário do Trabalhador  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Festival do Trabalhador terá inúmeros serviços da Prefeitura do Rio – Roberto Moreyra/STME

O 1º de maio será comemorado em grande estilo, na próxima quinta-feira, no Parque Madureira Mestre Monarco. O Festival do Trabalhador terá oficinas de grafite, inscrições em cursos profissionalizantes, encaminhamentos para vagas de estágio e emprego em empresas parceiras, vacinação, corrida de bicicletas cargueiras e muitas outras atrações coordenadas pela Prefeitura do Rio.

Organizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) e com a participação de diversas secretarias, empresas municipais e instituições parceiras, o festival gratuito terá este ano um grande show do cantor Mumuzinho. E mais: a partir das 18h, apresentações do grupo Samba que Elas Querem, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Bangu e do Grêmio Recreativo Império Serrano. As duas escolas da Série Ouro perderam, em fevereiro deste ano, quase todas as fantasias devido a incêndios, a menos de 20 dias dos desfiles de Carnaval.

Nesta edição do festival, haverá também o Confessionário do Trabalhador. Lá, os cariocas conhecerão fatos marcantes da luta em defesa do trabalho, poderão registrar histórias sobre seus empregos ou negócios e dar sugestões para ampliar a oferta de oportunidades na cidade.

– O Dia do Trabalhador merece ser celebrado, e é uma data para, principalmente, refletirmos sobre todas as conquistas alcançadas, analisarmos o momento em que vivemos e debatermos os desafios para o mercado de trabalho neste mundo com demandas cada vez mais tecnológicas, imediatistas, inclusivas e remotas. A participação dos sindicatos e do Conselho Municipal do Trabalho eleva o nível do debate e fomenta conexões para compreendermos melhor esse cenário. Hoje, avançamos muito com a criação do Favela Empreendedora + Acelera, que garantirá qualificação e oportunidades para 850 projetos de jovens das favelas, alcançando mais uma meta do plano de governo do prefeito Eduardo Paes – assinalou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Das 9h às 16h, a equipe do Trabalha Rio atenderá quem quiser cadastrar seu currículo no banco de oportunidades da SMTE e ser encaminhado para uma vaga de emprego em uma empresa parceira. E as equipes do Rio+Cursos e Empreenda Rio também estarão a postos para orientar quem quer se qualificar ou tirar dúvidas sobre MEI ou renegociação de dívidas de empresas.

Além da SMTE, outras secretarias e órgãos municipais, estaduais e federais levarão serviços que poderão ser acessados pelos trabalhadores e seus parentes no Parque Madureira Mestre Monarco. A Secretaria Especial de Ação Comunitária estará no local com, entre outros projetos, o Turistando com a Comunidade, que leva pessoas para visitas a pontos turísticos da cidade. A Secretaria de Saúde oferecerá aplicação de vacinas e a Secretaria de Assistência Social levará o Cadmóvel Carioca, serviço criado para facilitar o acesso da população ao cadastro único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Lá, na “capital do samba”, também o INSS estará de plantão para orientar quem planeja se aposentar ou simplesmente fazer acertos no cadastro do instituto. O Senac e o CIEE, além de outras instituições, também estarão no Parque Madureira para oferecer orientações aos trabalhadores e trabalhadoras. Com o apoio de Centrais Sindicais e sindicatos, a SMTE irá homenagear alguns trabalhadores e trabalhadoras.

Haverá ainda uma área dedicada à garotada, com oficina de sabão, contação de história, brincadeiras com bambolês, entre outras atrações. E, para quem quiser dar um trato no visual, haverá manicures e outros profissionais de beleza em uma das nove tendas espalhadas pelo parque. O Parque Madureira Mestre Monarco fica na Rua Soares Caldeira, 115.

Programação

9h – Abertura dos portões

9h às 16h – Oferecimento de diversos serviços

13h – Oficina de Grafite

14h – Corrida de Bicicleta Cargueira

15h – Homenagem a Trabalhadores e Trabalhadoras

16h – Com a palavra, as Centrais Sindicais e os Sindicatos

18h – Início dos shows

20h – Show do cantor Mumuzinho