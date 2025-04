Decreto nº75 – 20 de março de 2025 – Núcleo Gestor

Posted on

Câmpus Avaré inaugura auditório O espaço conta com 250 lugares e poderá atender toda a região com atividades de arte e cultura Compartilhar WhatsApp Tweetar O novo auditório do Câmpus Avaré do IFSP foi oficialmente inaugurado no dia 31 de março, com um espetáculo da cantora Bruna Caram, denominado “Afeto e Luta […]