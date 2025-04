Wolfsburg x Freiburg ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (26/04)

O jogo entre Wolfsburg x Freiburg Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (26) às 10h30 hs . O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua jornada.

Wolfsburg x Freiburg: Prognóstico, Escalações e Onde Assistir – Bundesliga (Horário de Brasília)

Na Bundesliga de 2025, Wolfsburg e Freiburg se enfrentam no sábado, 26 de abril de 2025, em uma partida crucial para ambos os times que lutam por suas respectivas ambições na temporada. Com o Wolfsburg tentando se aproximar das vagas europeias e o Freiburg buscando garantir uma posição segura na tabela, este jogo promete ser equilibrado e cheio de ação.

Wolfsburg: Luta pela zona europeia

O Wolfsburg vive um bom momento na Bundesliga e está determinado a conquistar uma vaga nas competições europeias. Sob o comando de Niko Kovač, o time vem mostrando consistência e uma boa defesa, mas precisa melhorar seu rendimento no ataque para consolidar sua posição na parte superior da tabela.

Maxence Lacroix e Koen Casteels têm se destacado na defesa, enquanto no ataque, Wout Weghorst continua sendo o principal nome, com sua habilidade aérea e presença de área. A equipe precisa de uma vitória diante do Freiburg para seguir firme em sua busca pela qualificação para a Liga Europa.

Provável escalação do Wolfsburg (4-2-3-1):

Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Arnold, Gerhardt; Nmecha, Kaminski, Philipp; Weghorst.

Freiburg: Solidez defensiva e ambição europeia

O Freiburg, sob a liderança de Christian Streich, tem se destacado pela solidez defensiva e pelo trabalho coletivo. Embora o time não tenha estrelas tão chamativas quanto outros clubes da Bundesliga, a consistência e a organização tática têm sido seus maiores trunfos.

Nicolas Höfler e Vincenzo Grifo são fundamentais no meio-campo, enquanto o goleiro Mark Flekken tem sido uma parede atrás. Com uma temporada sólida, o Freiburg está focado em manter uma posição confortável na tabela e, quem sabe, ainda lutar por uma vaga em competições europeias.

Provável escalação do Freiburg (4-2-3-1):

Flekken; Schlotterbeck, Lienhart, Günter, Kübler; Höfler, Keitel; Grifo, Demirovic, Sallai; Petersen.

Retrospecto entre Wolfsburg e Freiburg

Historicamente, o Wolfsburg tem tido um bom desempenho contra o Freiburg, mas as partidas sempre foram muito disputadas. Nos últimos confrontos diretos, ambos os times buscaram aproveitar suas forças – o Wolfsburg com seu jogo ofensivo e o Freiburg com sua defesa sólida. Isso torna a partida imprevisível e aberta, com grandes chances para ambos os lados.

Palpite para Wolfsburg x Freiburg

Apesar do Freiburg ser uma equipe bem organizada, o Wolfsburg, jogando em casa, deve ter a vantagem, especialmente com o poder ofensivo de Wout Weghorst. A partida promete ser difícil para ambos os times, mas a vitória do Wolfsburg parece ser o cenário mais provável.

Palpite: Vitória do Wolfsburg por 2 a 1, com destaque para Weghorst e Grifo.

Onde assistir Wolfsburg x Freiburg?

O confronto entre Wolfsburg e Freiburg será transmitido ao vivo na ESPN e no Star+. A partida terá início às 10h30 (horário de Brasília), no sábado, 26 de abril de 2025.

