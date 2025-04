UBS Aparecidinha recebe menção honrosa por trabalho de coleta de papanicolau em Congresso de Santos – Agência de Notícias

Reconhecimento foi no 14º Prêmio David Capistrano, da 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, durante o 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, na Baixada Santista

Fotos: Secretaria Municipal da Saúde (SES)

Com um total de 2.142 trabalhos inscritos, de todo o estado de São Paulo, Sorocaba se destacou entre os 15 municípios que receberam menção honrosa no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado entre 9 e 11 de abril, em Santos (SP).

A referida menção, que reconhece o trabalho de coleta de papanicolau por meio de agenda construída com as mulheres do território da UBS Aparecidinha, ocorreu no 14º Prêmio David Capistrano, da 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, que integra o congresso.

O 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo foi promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP) e teve como tema “A nova gestão municipal na era digital”.

O evento contou com autoridades do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, acadêmicos, instituições de ensino, pesquisadores e profissionais do SUS de todo o Brasil. Sorocaba foi representada por equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SES).

Nesta sexta-feira (25), o reconhecimento simbólico foi levado à equipe da UBS Aparecidinha. “Parabéns à equipe pelo importante trabalho realizado na Atenção Primária, visando o cuidado preventivo das mulheres contempladas no serviço. Isso contribui ainda mais para o reconhecimento do trabalho diário feito com muito empenho em Sorocaba pelos profissionais da saúde”, destaca o secretário da Saúde, Dr. Magno Sauter.