Terças discute a “Conexão entre museus, arquivos e bibliotecas”

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Para finalizar as atividades de abril dedicadas à literatura, o Museu do Folclore de São José dos Campos abordará na edição deste mês do Terças com Museologia, no dia 29, o tema “Conexões entre museus, arquivos e bibliotecas”.

A atividade ocorre virtualmente pelo Google Meet, das 9h30 às 11h30, e as inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla, gratuitamente. Esta é a 19ª edição do programa, destinada a pesquisadores, professores, educadores e interessados.

“Queremos discutir os pontos em comum entre estas três instituições que têm compromisso com a preservação da memória, mas que operam com lógicas, métodos e públicos distintos”, enfatiza a museóloga Mariana Boujadi, mestra em Memória Social e Patrimônio Cultural, mediadora dos encontros.

O Terças com Museologia acontece toda última terça-feira do mês, sempre abordando um tema relacionado à museologia. Na primeira edição deste ano, no dia 25 de março, a atividade reuniu 42 pessoas. Os vídeos dos encontros passados estão à disposição na página do museu no YouTube.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Ele está instalado no Parque da Cidade, na região norte, desde 1997.

Museu do Folclore de SJC



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo