São José Taekwondo se prepara para o Paulista

Posted on

O atendimento presencial oferecido pela Ouvidoria-Geral do Estado segue sendo realizado normalmente na região central do município de Belo Horizonte. Equipe de especialistas do órgão atende cidadãos diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Posto OGE Centro, na avenida Amazonas, 558. Os usuários dos serviços públicos estaduais que precisarem registrar, de forma […]