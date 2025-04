São José Rugby joga em Vinhedo neste sábado pelo Paulista

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O São José Rugby volta a campo neste sábado (26) para disputar a segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino de Rugby XV 2025. A equipe encara o Indaiacougars (Combinado formado por jogadoras de Indaiatuba e Cougars), às 15h, no Campo da Planalto, em Vinhedo.

Na estreia, fora de casa, o São José foi superado pelo Jacrói (combinado entre Jacareí e Niterói) por 48 a 10 e agora busca a recuperação na competição estadual. Além dessas equipes, também participam do torneio as tradicionais Poli, Pasteur e L.U.S (Leoas, URA e SPAC). Todas as seis equipes se enfrentam em turno único, com um jogo final de classificação entre o 1º x 2º, 3º x 4º e 5º x 6º.

Paulista F17

Enquanto o time adulto joga fora, o CT Ange Guimerá, em São José dos Campos, recebe neste sábado (26), a Etapa 1 do Campeonato Paulista F17. Participam da disputa as equipes do São José Rugby, Jacareí, Poli/Leoas e Pasteur. Todos os times se enfrentam em jogos únicos, e a equipe que somar mais pontos será campeã da etapa.

A Equipe do São José Rugby conta com o patrocínio da DM, Marcondes César, Sicoob Cressem, Bullguer, MJR Transportes, Dutrafer, Escola Moppe e Shopping. Apoio da Sanrad Sports, Emercor e Tomovale. Gestão da Associação Esportiva Rugby Clube e realização da Prefeitura de São José dos Campos.



