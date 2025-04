São José enfrenta o Taubaté na segunda rodada do Brasileiro A2

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O São José Futebol Feminino faz sua segunda partida pelo Campeonato Brasileiro A2 neste sábado (26), às 15h, no estádio Joaquim de Morais Filho – o Joaquinzão. A entrada será gratuita aos torcedores, e a transmissão, ao vivo e com imagens, ficará sob responsabilidade da equipe mandante.

Na estreia do Brasileirão Feminino A2, as Meninas da Águia foram superadas pelo Minas Brasília-DF por 2 a 0.

O retrospecto entre as equipes que se enfrentam neste sábado aponta 25 jogos, sendo 15 vitórias para o São José, oito empates e dois triunfos da equipe adversária. Em 2024, os times se enfrentaram em duas ocasiões: no Brasileiro A2, empate sem gols; pelo Paulista, vitória da equipe joseense por 1 a 0 – gol da atacante Bianquinha.

No Grupo A, as Meninas da Águia vão enfrentar: Atlético-MG, Avaí/Kindermann-SC, Botafogo-RJ, Minas Brasília-DF, Santos-SP, Taubaté-SP e Vasco-RJ. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de finais, enquanto os dois piores na classificação geral do campeonato serão rebaixados à Série A3 do torneio nacional.

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO A2:

20/04 – 15h – São José 0 x 2 Minas Brasília

26/04 – 15h – Taubaté x São José

03/05 – 15h – Avaí/Kindermann x São José

18/05 – 15h – São José x Atlético-MG

25/05 – 15h – Vasco da Gama x São José

08/06 – 15h – São José x Santos

14/06 – 15h – Botafogo x São José



