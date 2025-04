São José dos Campos recebe feira de imersão turística

José Roberto Amaral





São José dos Campos recebe, entre os dias 25 e 27 de abril, a Feira Sinta São Paulo, um evento inédito de imersão turística.

A feira acontece no Vale Sul Shopping e poderá ser visitada entre 10h e 22h. A entrada é gratuita e tem o apoio do Departamento de Turismo e Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Segundo os organizadores, o evento vai destacar as belezas e experiências do Estado de São Paulo, com simuladores realistas, atrações sensoriais, exposição de artesanato local e um universo de descobertas para toda a família.

Será possível simular um voo de asa delta, acelerar em uma montanha russa, ouvir o som das baleias jubarte no litoral, passear de balão ou se aventurar em um rafting.

Serviço

Sinta São Paulo

Data: De 25 a 27 de abril – das 10h às 22h

Local: Vale Sul Shopping

Entrada gratuita



