Rio-Niterói 2031 apresenta a logomarca da candidatura conjunta para a sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, apresentaram a logomarca da candidatura conjunta à sede dos Jogos Pan-Americanos e Jogos Parapan-Americanos de 2031, nesta sexta-feira (25/4), no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, no Parque Olímpico. O símbolo foi criado com as cores representativas dos dois municípios e teve por inspiração o sol, a união das cidades-irmãs e o amor de ambas pelo esporte.

– Lançamos a logomarca da nossa candidatura em uma escola que representa muito o legado que os Jogos Olímpicos nos deixaram. Aqui, foi a Arena Carioca 3, onde foram disputadas o taekwondo, a esgrima, além do judô paralímpico. Agora é uma escola para mil alunos, a nossa maior unidade da rede municipal. Um ginásio voltado para a Educação e o Esporte. Essa é uma das experiências que queremos compartilhar em nossa caminhada pela sede dos Jogos de 2031 – afirmou o prefeito do Rio.

A marca da candidatura Rio-Niterói 2031 nasceu da união de duas cidades que compartilham cultura, história, paisagens, além da vocação e da paixão esportivas. O símbolo visual foi composto por raios coloridos que representam pontes — reais e simbólicas — entre ambos os municípios, em uma tradução gráfica de movimento, energia e conexão que definem esse projeto conjunto.

– A gente está muito confiante porque, na semana que vem, as prefeituras junto com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entregam esse dossiê, que está muito bem-feito. Eu tenho certeza de que a gente vai vencer. Isso vai criar uma outra dinâmica na região metropolitana do Rio. Um legado não só para Niterói e Rio, mas um legado de infraestrutura urbana, esporte, mobilidade para toda a região metropolitana – destacou o prefeito de Niterói.

As cores quentes — tons de laranja e amarelo — representam Niterói, cidade do sol poente, da cultura vibrante e do horizonte aberto. Já os tons de azul remetem ao Rio de Janeiro, com seu mar, seu céu e sua alma pulsante. As formas curvas, dinâmicas e circulares remetem ao sol — símbolo de renovação e esperança — e ao movimento do esporte e da vida. Juntas as cores se entrelaçam como num abraço.

Essa marca também celebra a união do esporte e dos atletas como potência transformadora, capaz de compartilhar conhecimentos e desenvolver o Olimpismo. É a síntese visual de um evento que vai muito além da competição: será uma celebração esportiva, um encontro de povos, uma comunhão entre os países das Américas, que deixará um legado de cooperação entre as nações capaz de superar qualquer obstáculo.

A próxima etapa a cumprir pela postulação Rio-Niterói será a entrega do dossiê de candidatura, marcada para 30 de abril. No dia seguinte, após ler o conteúdo do documento, a Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports) oficializará a candidatura das cidades que desejam disputar a sede de 2031.

– Essa candidatura vai cada vez mais alavancar o fomento à prática esportiva e tenho a certeza de que tanto Rio quanto Niterói vão ganhar muito – disse o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta.

Além da candidatura conjunta que representará o Brasil, apenas Assunção, no Paraguai, oficializou interesse em ser a sede dos Jogos de 2031. A eleição do projeto vencedor está prevista para agosto, com data e local ainda a serem definidos pela Panam Sports.