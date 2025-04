Remoção de cabos continua em São José dos Campos

Posted on

Neste último domingo (16) aconteceu a 37° Taça Guaratinguetá de Judô no Complexo do Parque do Sol, o momento contou com 600 atletas e 25 entidades participantes das cidades do Vale do Paraíba, Litoral e Serra da Mantiqueira. Guaratinguetá classificou-se em 1° colocada na colocação geral do festival com a FADENP, a qual é constituída […]