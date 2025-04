Prefeitura e Senac realizam formatura de 65 alunos – Agência de Notícias

Fotos: Renata Giron

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do setor de Metareciclagem, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizou, na tarde desta sexta-feira (25), a formatura de 65 alunos de cinco cursos relativos à área de Tecnologia da Informação (TI). A cerimônia aconteceu no auditório do Senac Sorocaba, localizado na Vila Hortência, Zona Leste da cidade.

Entre os cursos oferecidos nesta etapa, estão: formação em hardware, manutenção de impressora a jato de tinta, criando seu primeiro game, manutenção de smartphone (android), além de montagem e manutenção de computadores portáteis. Todos eles abordaram técnicas necessárias para manutenção, além de orientar sobre como ingressar no mercado de trabalho deste ramo. Os cursos foram viabilizados por emenda parlamentar do deputado federal Vitor Lippi.

Representando o prefeito Rodrigo Manga, esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana. Para ele, investir em cursos profissionalizantes é investir na economia da cidade. “Sem essas parcerias público-privada junto ao legislativo, não seria possível proporcionar esses cursos gratuitos de qualificação profissional. Eles são importantíssimos para proporcionar mão-de-obra qualificada para o município”, disse. “Quem se qualifica profissionalmente sai à frente de outros candidatos que não possuem um curso técnico profissionalizante no momento da entrevista de emprego, tendo, portanto, melhores chances de conquistar uma vaga de trabalho e o sustento da família”, completa.

A coordenadora do Metareciclagem, Nadia Feitosa, também esteve presente na formatura e ressaltou a importância da conclusão da capacitação profissional. “Essa é uma conquista de vocês, formandos, que agarraram essa oportunidade oferecida, que muitas vezes precisaram abrir mão de horas de descanso e do convívio familiar para buscar um aprendizado novo, em busca de uma especialização profissional. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui”, conclui.

Kayky Haguiwara Oda, de 21 anos, foi um dos formandos do curso de montagem e manutenção de computadores portáteis. Ele soube do curso por meio das redes sociais e decidiu ingressar nesta área. “Aprendemos muito, na prática, sobre esse tema. Gostei muito e indico a todos”, diz o aluno.

Também estiveram presentes os secretários de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Régis; do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), Fernando Marques; mais o deputado federal Vitor Lippi. Já o Senac Sorocaba esteve representado pelo diretor da unidade, Rodrigo Amaral; e da coordenadora dos cursos de Tecnologia da Informação, Whistilla Munhoz, além de professores que compõem o corpo docente desses cursos.