Prefeitura do Rio entrega obras do Bairro Maravilha e inaugura trechos do Morar Carioca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Prefeitura inaugura Bairro Maravilha em Santíssimo – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, entregou, neste sábado (26/04), mais duas obras do programa Bairro Maravilha, na Zona Oeste. As intervenções levaram infraestrutura urbana, acessibilidade e mais qualidade de vida para as localidades atendidas. As inaugurações contaram com a presença do prefeito Eduardo Paes, do vice-prefeito Eduardo Cavaliere e outros representantes do poder público municipal.

Em Santíssimo, os moradores dos conjuntos Roma I e II comemoraram as melhorias realizadas nas ruas do bairro. Os serviços incluíram a implantação de 1,8 mil metros de rede de drenagem, 3,8 mil metros de rede água potável, 13,6 mil metros quadrados de pavimentação e 12,1 mil metros quadrados de passeio. Vinte e duas ruas foram beneficiadas, entre elas as ruas Lourival Lima, São Bento e São João. O custo total foi de R$11,4 milhões.

– Muito bom voltar aqui e ver as pessoas morando em um lugar melhor, tendo a confiança que elas depositaram na gente sendo retribuída. É este esforço que a gente faz permanentemente -, disse o prefeito Eduardo Paes.

Logo depois foi a vez do Sandá, em Bangu. Quinze logradouros foram contemplados pelo programa de urbanização da Secretaria de Municipal de Infraestrutura. Os serviços incluíram a instalação de 869 metros de rede de drenagem, 645 metros de rede de água potável, 885 metros de esgoto sanitário, 9,9 mil metros quadrados de pavimentação e 6 mil metros quadrados de calçamento. Os investimentos chegaram a R$9,5 milhões.

– Essa foi uma obra com urbanização completa de quinze ruas. Estamos finalizando um ciclo iniciado em 2022 e dá muito orgulho para a gente voltar aqui -, destacou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Mais de 267 mil pessoas estão sendo atendidas pelo programa de urbanização

O programa Bairro Maravilha é uma iniciativa que tem como objetivo promover melhorias na infraestrutura urbana de diversos bairros da cidade. O programa atua principalmente com obras de urbanização, como pavimentação de ruas, drenagem, saneamento básico, construção de calçadas e melhorias na iluminação pública. Mais de 50 projetos foram entregues em toda a cidade desde 2021 pela Prefeitura. Dez seguem em andamento na zona Oeste e outros cinco estão em curso na zona Norte. Os investimentos para levar mais dignidade e desenvolvimento a essas regiões ultrapassam R$1,2 bilhões.

O Bairro Maravilha melhora a qualidade de vida dos moradores, valoriza imóveis, reduz alagamentos e melhora as condições de mobilidade e segurança dos bairros beneficiados. Mais de 267 mil pessoas estão sendo atendidas. Além disso, o Bairro Maravilha contribui diretamente para o desenvolvimento social e urbano, diminuindo desigualdades e oferecendo melhores condições de habitação e bem-estar à população.

– É um programa importante da Prefeitura do Rio de Janeiro, que faz a urbanização completa dos logradouros, entrega rede de esgoto, pavimentação e drenagem dessa região, que está totalmente revitalizada -, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos.

Moradora do Sandá, em Bangu, Andréia Gonçalves destacou a importância da obra para os moradores da região.

– O bairro vai aumentar cada vez mais e os moradores estão gostando muito.

Rua Tapuia, em Ricardo de Albuquerque, ganha contenção

A Fundação Geo-Rio finalizou uma obra de proteção de encosta na Rua Tapuia, em Ricardo de Albuquerque. O barranco recebeu concreto projetado ao longo de 512 metros quadrados e cortina atirantada em uma área de 520 metros quadrados. Foi instalada biomanta vegetal para ajudar na absorção de água da chuva, e um muro de flexão e uma mureta também foram construídos. O local ainda ganhou uma escadaria com guarda-corpo para melhorar o acesso dos moradores e uma parede de proteção. O custo total da obra foi de R$ 5,6 milhões.

Novos trechos de obras de urbanização do Morar Carioca foram entregues em comunidades da Zona Oeste

Também neste sábado, o vice-prefeito Eduardo Cavaliere e o secretário Municipal de Habitação Diego Zeidan inauguraram trechos de obras do Programa Morar Carioca, na Favela Parque das Mangueiras e na Travessa Humberto Teixeira, localizadas nos bairros de Bangu e Padre Miguel, na Zona Oeste. Os moradores receberam, pela primeira vez, uma série de melhorias e serviços de infraestrutura. Foram instaladas redes de abastecimento de água e de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação. O investimento total das obras é de R$ 18 milhões e vai atender 635 domicílios e 2.540 pessoas.

– Essa é a primeira intervenção de urbanização que a prefeitura está fazendo no 77 e no Parque das Mangueiras e vai trazer dignidade para as pessoas que moram na comunidade -, afirmou o secretário Diego Zeidan.