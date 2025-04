Prefeitura de João Pessoa publica edital do programa Apoio Universitário e inscrições começam dia 30

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), publicou o edital de seleção para 2025 do Programa Municipal Apoio Universitário, na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial. As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (30), exclusivamente utilizando o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, e seguem até o dia 30 de maio.

Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o Ensino Superior em instituições públicas ou privadas, incluindo aqueles que são beneficiados por programas como ProUni, Fies e PraValer.

Entre as exigências está a de que o estudante deve ser residente de João Pessoa e estar inscrito no CadÚnico da Capital, além de enviar os documentos pessoais, acadêmicos, comprovantes de rendimento e laudo médico caso o candidato seja pessoa com deficiência (PcD). Também devem ser enviados a declaração de primeiro curso superior, a ficha socioeconômica e para os casos em que a inscrição seja de pessoa menor de 18 anos, deve ser anexada a autorização do responsável legal.

Em 2025 estão sendo oferecidas 300 vagas, onde 100 delas serão para estudantes que estão inscritos no CadÚnico e cuja família não está inserida no Bolsa Família. Esses estudantes receberão valor referente a 1/3 do salário mínimo vigente (R$ 506). No edital também informa que serão 200 vagas destinadas à inscritos no CadÚnico e a família recebe Bolsa Família. Neste caso, o estudante receberá o equivalente a 1/6 do salário mínimo (R$ 253). Nos dois casos, a bolsa é paga até o fim do curso, caso sejam cumpridos todos os critérios de renovação do benefício.

Para maiores informações e elucidação de dúvidas, o programa disponibiliza três canais de contato, sendo eles o (83) 99640-7294 (Whatsapp) e o telefone fixo (83) 3213-5354, ambos com atendimento em dias úteis, das 8h às 14h, e o endereço de e-mail [email protected].

O Apoio Universitário é gerido pela Sedes, com recursos próprios do tesouro municipal, que ultrapassam o valor de R$ 2,2 milhões investidos anualmente. No momento, o programa tem 800 alunos ativos.