PMA prende homem suspeito de abater duas onças-pardas em Camapuã – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A PMA (Polícia Militar Ambiental) prendeu um homem de 37 anos, que é suspeito de abater duas onças-pardas, em uma propriedade rural em Camapuã. A ação ocorreu na tarde de ontem (24), após uma denúncia anônima de que o homem praticava caça ilegal na região.

Os policiais encontraram as duas carcaças de onças-pardas, espécie ameaçada e por isso é protegida pela legislação brasileira, e identificaram o homem como possível autor do crime ambiental. O suspeito, que portava um revólver calibre .357 (marca Taurus, modelo Magnum), foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

O caso não possui qualquer relação com o episódio recente envolvendo uma onça-pintada no Pantanal, que foi capturada e está no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

O crime ambiental de caça ilegal de animais silvestres tem atenção do Governo do Estado, e por isso foi intensificado o policiamento ambiental em todo o Mato Grosso do Sul, com foco na repressão à caça ilegal e no fortalecimento das ações de educação ambiental – executadas em propriedades rurais, estradas e pontos turísticos.O caso será investigado pela Polícia Civil, para apurar se haveria destinação das peles ou se o crime era de caça.

Comunicação do Governo de MS

Fotos: PMA