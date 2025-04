Paysandu x CRB; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Paysandu x CRB é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (26) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Paysandu como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

O jogo da lista, Paysandu x CRB, sem problemas. “Paysandu x CRB”, incluindo palpite, onde assistir, prováveis escalações e dados do confronto:

Paysandu x CRB – Brasileirão Série B (26/04/2025, às 18h30 de Brasília)

O Paysandu recebe o CRB neste sábado, 26 de abril de 2025, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que buscam recuperação e estabilidade no início da competição.

Onde assistir Paysandu x CRB ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view) e também estará disponível nos aplicativos de futebol em tempo real, como o OneFootball, ge.globo e Flashscore.

Momento das equipes

O Paysandu começou a Série B com instabilidade. A equipe paraense, que voltou à segunda divisão em 2024 após conquistar o acesso da Série C, ainda não venceu na competição e precisa somar pontos para não se aproximar da zona de rebaixamento tão cedo. A pressão da torcida é grande e o técnico Hélio dos Anjos cobra reação imediata dentro de casa.

Já o CRB, que flertou com o acesso na temporada passada, também não vive um grande início. O time alagoano busca encaixar melhor suas peças ofensivas e consolidar sua defesa, que ainda se mostra vulnerável. O treinador Daniel Paulista vem testando formações mais compactas para buscar equilíbrio no meio-campo.

Prováveis escalações

Paysandu (técnico: Hélio dos Anjos):

Matheus Nogueira; Edílson, Genilson, Lucas Maia, Patrick Brey; João Vieira, Leandro Vilela, Robinho; Bileu, Vinícius Leite, Nicolas.

CRB (técnico: Daniel Paulista):

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Anderson Conceição, Willian Formiga; Auremir, Juninho Valoura, Gegê; Mike, Anselmo Ramon, Labandeira.

Histórico do confronto

Paysandu e CRB já se enfrentaram diversas vezes pela Série B ao longo da última década, com um retrospecto bastante equilibrado. A Curuzu, tradicional casa do Papão, costuma ser um trunfo da equipe paraense, embora o CRB tenha conseguido vitórias importantes em Belém nas últimas temporadas.

Palpite para Paysandu x CRB

Ambas as equipes entram pressionadas e o jogo deve ser equilibrado, com leve favoritismo para o Paysandu pelo fator casa. O Papão costuma crescer diante de sua torcida, e com Nicolas inspirado, pode finalmente conquistar seus primeiros três pontos.

Palpite: Paysandu 1 x 0 CRB

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.