Parque Tecnológico de Sorocaba recebe a visita de delegação da Associação Russa de Desenvolvedores de Software – Agência de Notícias

Fotos: PTS/Divulgação

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu, nesta quarta-feira (23), a visita de uma delegação da Associação Russa de Desenvolvedores de Software, composta por representantes de empresas consideradas líderes nos setores de tecnologia da informação, inovação educacional, telecomunicações e cibersegurança naquele país. A visita foi intermediada pela Representação Comercial da Federação da Rússia no Brasil, com o objetivo de prospectar oportunidades de cooperação institucional com Sorocaba.

A comitiva foi recepcionada pelo diretor administrativo da Agência Inova, André Santos, que na ocasião representou o presidente do PTS, Nelson Cancellara. Também participaram do encontro o secretário de Gabinete Central (SGC), Fernando Marques, além de representantes da Secretaria da Educação (Sedu).

Durante a visita, os integrantes da comitiva conheceram as instalações do Parque, assim como as principais ações e projetos desenvolvidos em seu ecossistema, entre os quais os da aceleradora de startups, Hubiz, e o Programa Sandbox. Também foram informados sobre a aplicação das leis de incentivo voltadas às empresas de tecnologia e inovação. Outro espaço conhecido pelos visitantes foi o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, o primeiro do País, assim como o Laboratório de Experimentações em Tecnologia 4.0 (LabEx 4.0).

O secretário Fernando Marques também falou sobre a atuação e os projetos implementados por sua pasta, assim como os demais integrantes da administração municipal.

Tsyrendorzhiev Arslan, consultor da Representação Comercial da Rússia em São Paulo, destacou que o objetivo da visita foi realizar uma reunião institucional com a Prefeitura de Sorocaba, a fim de apresentar soluções tecnológicas inovadoras pelos representantes das empresas e discutir potenciais parcerias estratégicas com o município.

Representante da empresa Gazpromneft nos países que integram os BRICS (bloco comercial formado por países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros mais recentemente incorporados ao grupo), Marina Chekmysheva, apresentou, por exemplo, uma plataforma de emprego que oferece um serviço digital para atrair especialistas terceirizados (freelancers) e qualificados para empresas localizadas nos países do bloco. “O objetivo do projeto é resolver o problema da escassez de pessoal nas empresas representadas nos países membros dos BRICS, bem como redistribuir os recursos trabalhistas e reduzir os desequilíbrios no mercado de trabalho dentro da aliança por meio da oferta de trabalho remoto para esses especialistas talentosos”, destacou.

Já Osadchiy Viktor, diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Visuais – VR-LABS, destacou que sua empresa é uma desenvolvedora de laboratórios virtuais imersivos para o ensino de Física, Química, Robótica, Engenharia e outras disciplinas técnicas. Segundo ele, uma solução, amplamente utilizada em todas as escolas de Moscou e também em diversas instituições educacionais russas, que permite a realização de experiências complexas com recursos digitais, reduzindo custos operacionais e ampliando o engajamento estudantil.

Também integraram a comitiva Osadchaya Irina, chefe de Economia Étnica da empresa VR-LABS; Paulo Suzart, sócio da BMC CyberSecurity – Suzart Consultoria, além de Edson Galindo, sócio da empresa Gravity Metaverso.