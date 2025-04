Operação Centro limpo completa dois anos com várias ações

Ana Lúcia Abranches





A Operação Centro Limpo, que completa dois anos, consiste em diversas ações de limpeza, manutenção e conscientização dos comerciantes e munícipes realizadas pela Urbam (Urbanizadora Municipal), visando preservar os espaços públicos e resgatar o centro da nossa cidade, favorecendo o convívio urbano.

São coletadas em média 3 toneladas/dia de resíduos da varrição e das papeleiras (lixeiras metálicas verdes). Outros 600 quilos por dia de materiais recicláveis são coletados das lixeiras subterrâneas e das lixeiras metálicas.

A operação conta com um intenso programa de educação ambiental em dois turnos com objetivo da separação dos resíduos e manter o centro limpo.

Os lojistas são orientados a disponibilizar os resíduos (tanto o lixo comum quanto o reciclável) apenas no período noturno, somente entre 18h e 19h ou nas lixeiras subterrâneas e contêineres de 1,6 metros cúbicos em pontos de grande circulação de pessoas e comércios.

Além disso, os sacos gerados pelos resíduos da varrição, passaram a ser coletados por um caminhão elétrico logo após a limpeza das ruas – contribuindo para a preservação do meio ambiente e da sustentabilidade financeira. O serviço de varrição das ruas foi ampliado no centro.

Foram instaladas 350 lixeiras metalizadas nas principais ruas, avenidas, praças e abrigos de ônibus.

A Urbam realiza o serviço contínuo da limpeza e lavagem de calçadões e áreas públicas na região central.

Este cuidado com a disponibilização do lixo é parte do projeto Urbaniza Centro, da Prefeitura de São José dos Campos, que visa a revitalização dos espaços públicos.



