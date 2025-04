Núcleo Oncológico da Saúde dá início ao Programa Vida Saudável – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na tarde de quinta-feira, 24, o Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico de Ubatuba deu início ao Programa Vida Saudável, uma iniciativa voltada aos pacientes que fazem acompanhamento na unidade. O evento de lançamento contou com dicas nutricionais, roda de conversa, entrega das carteirinhas do programa e um coffee break especial de boas-vindas.

O Programa Vida Saudável da Oncologia foi criado para oferecer suporte contínuo e humanizado para pessoas que estão ou já estiveram em tratamento contra o câncer. Através de encontros temáticos mensais, o programa abordará temas como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas, saúde emocional e fortalecimento de vínculos sociais.

“Queremos que nossos pacientes se sintam acolhidos e motivados a cuidar de si mesmos de forma integral. O Programa Vida Saudável é mais do que um espaço de informação, é um convite à reconstrução do bem-estar e da autoestima”, destacou a nutricionista e membro da equipe do projeto, Tatiana Barbosa.

As atividades ocorrerão sempre na última quinta-feira de cada mês, com exceção de setembro e outubro, nas seguintes datas:

29 de maio de 2025

26 de junho de 2025

31 de julho de 2025

28 de agosto de 2025

27 de novembro de 2025

Além dos encontros mensais, o programa também contará com oficinas temáticas e passeios ao longo do ano, oferecendo momentos de lazer e aprendizado, fortalecendo a rede de apoio entre os participantes.

A equipe do Núcleo de Apoio convida todos os pacientes oncológicos que fazem acompanhamento na unidade a participarem e se engajarem nessa nova jornada de cuidado, saúde e vida com mais qualidade.

O Núcleo fica na rua Liberdade, nº 860 e o telefone para contato é o 38326806. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, tanto por ligação quanto por WhatsApp (3834-2325).