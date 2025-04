IFSP celebra o Dia Mundial da Propriedade Intelectual com avanços em inovação e apoio ao desenvolvimento regional – IFSP

Instituição já conquistou 45 registros de propriedade intelectual e apoia 37 indicações geográficas; ações fortalecem o desenvolvimento regional e a cultura brasileira

No dia 26 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, uma data criada para reconhecer a importância da criatividade, da inovação e da proteção das ideias e criações humanas. A data reforça o papel da propriedade intelectual no estímulo ao desenvolvimento econômico, social e cultural, além de valorizar os direitos de inventores, autores e criadores.

No IFSP, a inovação e a proteção da produção acadêmica são prioridades. Até o momento, a instituição acumula conquistas expressivas:

10 patentes de invenção

2 patentes de modelo de utilidade

9 marcas registradas

24 registros de software

Apoio técnico a 37 indicações geográficas

Grande parte dessas produções está concentrada nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação, como o caso do SVSA – Sistema de Vigilância Socioassistencial, desenvolvido no IFSP. A solução tem sido essencial para modernizar a gestão de políticas públicas municipais, oferecendo dados em tempo real, histórico de ações e mais agilidade nos atendimentos à população.

Além das tecnologias protegidas, o IFSP tem atuado ativamente no apoio a indicações geográficas, um instrumento que valoriza produtos regionais com características únicas, como queijos, cafés, artesanatos e bebidas típicas. Ao auxiliar no reconhecimento dessas IGs, o Instituto não apenas preserva a cultura e as tradições locais, mas também impulsiona a economia de pequenos produtores, ajudando a inserir seus produtos em mercados mais competitivos.

Como iniciar o processo de proteção da propriedade intelectual?

Pesquisadores, estudantes e servidores que tenham desenvolvido alguma tecnologia ou criação podem buscar orientação junto à Inova IFSP, seja pelo e-mail, pela plataforma Integra, pelos Agentes de Prospecção e Inovação nos campi ou ainda pelos setores de pesquisa locais. No site da Inova, também estão disponíveis os formulários para comunicação da invenção. O envio prévio dessas informações acelera a análise e as tratativas para proteção.

O processo de depósito e registro é conduzido pela Inova IFSP e, quando a tecnologia tiver sido desenvolvida no âmbito da instituição, os custos com escritórios de patentes e outras taxas são assumidos pelo próprio IFSP.

Por que proteger as criações?

Registrar e proteger uma criação é garantir o direito de uso exclusivo, possibilitar o licenciamento, atrair parcerias e dar segurança jurídica para exploração comercial. Além disso, reconhece o talento e o esforço dos criadores, promove a inovação e fortalece a reputação do IFSP como um centro de pesquisa relevante e comprometido com o avanço do conhecimento e da sociedade.

Quer conhecer melhor as tecnologias desenvolvidas no IFSP?

Acesse a nossa Vitrine Tecnológica e explore as soluções que estão transformando realidades.