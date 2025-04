Hoffenheim x Borussia Dortmund ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (26/04)

O jogo entre Hoffenheim x Borussia Dortmund Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (26) às 13h30 hs . O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

O jogo da Bundesliga entre Hoffenheim x Borussia Dortmund

Hoffenheim x Borussia Dortmund: Prognóstico, Escalações e Onde Assistir – Bundesliga (Horário de Brasília)

A Bundesliga de 2025 traz mais um grande confronto para os fãs de futebol: Hoffenheim e Borussia Dortmund se enfrentam no sábado, 26 de abril de 2025, em um jogo que pode ser decisivo para as ambições de ambos na temporada. Enquanto o Hoffenheim luta para garantir sua permanência na elite do futebol alemão, o Dortmund segue firme na busca pelo título da Bundesliga.

Hoffenheim: Lutando pela permanência

O Hoffenheim tem enfrentado dificuldades nesta temporada, especialmente em relação à consistência em seus desempenhos. O time comandado por Sebastian Hoeneß ocupa a parte inferior da tabela e está desesperado por pontos para evitar o rebaixamento. A defesa tem sido um ponto fraco, e o Hoffenheim precisa melhorar sua capacidade de se defender contra equipes de maior porte, como o Dortmund.

No ataque, o time conta com Andrej Kramaric, um dos seus principais jogadores, para levar o time à vitória. A equipe ainda luta para encontrar equilíbrio entre defesa e ataque, mas uma vitória sobre o Dortmund seria um grande impulso para suas aspirações na temporada.

Provável escalação do Hoffenheim (4-3-3):

Baumann; Akpoguma, Vogt, Hübner, Stafylidis; Kramaric, Rudy, Baumgartner; Bebou, Dabbur, Skov.

Borussia Dortmund: Foco no título da Bundesliga

O Borussia Dortmund, sob o comando de Edin Terzić, vive um momento emocionante. Com um elenco repleto de talento, o time busca disputar o título da Bundesliga até a última rodada, e para isso, precisa vencer confrontos como o de Hoffenheim, que podem ser complicados em termos de motivação e intensidade.

Jude Bellingham, que se destacou como um dos grandes talentos do futebol europeu, tem sido um jogador-chave para o Dortmund, ajudando a comandar o meio-campo e marcando gols importantes. Erling Haaland, que segue com ótima forma, também é um perigo constante na frente. A equipe é uma das mais fortes da Bundesliga e busca seguir pressionando o Bayern de Munique pela liderança.

Provável escalação do Dortmund (4-2-3-1):

Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Reus, Brandt, Sancho; Haaland.

Retrospecto entre Hoffenheim e Dortmund

O Borussia Dortmund tem uma vantagem histórica sobre o Hoffenheim, com o time de Dortmund vencendo a maioria dos confrontos diretos. No entanto, o Hoffenheim mostrou ser capaz de complicar as partidas em casa, especialmente quando o Dortmund está pressionado. Mesmo assim, as equipes têm um histórico de jogos emocionantes, com muitos gols.

Palpite para Hoffenheim x Dortmund

O Borussia Dortmund é amplamente favorito para a vitória, especialmente devido à superioridade do seu elenco. A equipe de Terzić possui um ataque muito forte e deve conseguir dominar o Hoffenheim durante o jogo. A vitória do Dortmund é esperada, mas o Hoffenheim pode surpreender, como já fez em alguns confrontos passados.

Palpite: Vitória do Borussia Dortmund por 3 a 1, com destaque para Haaland e Bellingham.

Onde assistir Hoffenheim x Dortmund?

O jogo entre Hoffenheim e Borussia Dortmund será transmitido ao vivo no Fox Sports e na ESPN Brasil. A partida terá início às 13h30 (horário de Brasília), no sábado, 26 de abril de 2025.

